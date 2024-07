Declaración de Cambridge sobre la conciencia: qué dice el estudio citado por Ignacia Uribe de Fundación Veg sobre los “peces futbolistas”

5 de Julio de 2024

El documento fue generado en 2012 por un grupo de especialistas en neurociencia, donde apuntaron que los animales son conscientes de sí mismos y del ambiente que los rodea.

Compartir

Controversia causaron las palabras de Ignacia Uribe, directora de Fundación Veg, que en el marco de la discusión de la Ley de Pesca, apeló a que los peces pueden ser futbolistas.

“La verdad es que los peces son más que números y toneladas… Cada uno de esos peces es un individuo con su personalidad, pensamientos, intereses y memoria, hay peces tímidos y atrevidos…, han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos y utilizar herramientas”, declaró en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

En su presentación, Uribe mostró a los diputados la conocida declaración de expertos de la Universidad de Universidad de Cambridge sobre la consciencia animal.

El documento fue generado en 2012 por un grupo de especialistas en neurociencia cognitiva, neurofarmacología, neurofisiología y neurociencia computacional, donde apuntaron que los animales son conscientes de sí mismos y del ambiente que los rodea.

Ante esto, ponen como ejemplo a aves, mamíferos e incluso a moluscos cefalópodos como los pulpos, aunque sin hacer mención a los peces

En el caso de las aves, la Declaración de Cambridge detalla que “parecen ofrecer, a través de su comportamiento, neurofisiología y neuroanatomía, un caso notable de evolución paralela de la consciencia. Se ha podido observar una rotunda evidencia de niveles casi humanos de consciencia en los loros grises de cola roja”.

“Además, se ha comprobado que ciertas especies de aves muestran patrones neurales de sueño similares a los de los mamíferos, incluyendo el sueño REM, y, como se demostró en los pinzones cebra, patrones neurofisiológicos que anteriormente se creía que requerían un neocórtex como el de los mamíferos. Se ha demostrado que las urracas en particular presentan similitudes sorprendentes con los humanos, los grandes simios, los delfines y los elefantes en los estudios de autorreconocimiento en el espejo”, indicaron los científicos.

Frente a esta evidencia, los profesionales declararon que “la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.