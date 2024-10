Alta participación, vocales nuevos y largas filas al sol: así fue el primer día de las Elecciones 2024

Actualizado el 26 de Octubre de 2024

El primer día de las Elecciones 2024 estuvieron marcados por diversos episodios, donde destacó la alta participación que casi llega al 50%.

Compartir

A las 08:00 horas en punto se dio inicio al primer día de la Elecciones Municipales y Regionales 2024, donde Chile nuevamente volvió a las urnas. Esta vez, la ciudadanía tiene la misión de elegir a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

Como era de esperar en una jornada como esta, los problemas no quedaron fuera. A primera hora hubieron varios problemas en la instalación de mesas, principalmente porque muchos vocales oficiaban por primera vez y la gran cantidad de material los retrasó.

Por otro lado, algunos votantes que llegaron temprano tuvieron que asumir dicho rol, tal y como dice la ley. Un problema se originó en la Estación Mapocho debido a que una ciudadana china, que lleva siete años en Chile, tenía la obligación de quedarse en la mesa, pero se negó debido a que no hablaba ni entendía español. Finalmente el delegado la entrevistó y tomó la decisión de que no podía ejercer.

A pesar de esto, a dos horas de haber iniciado el primer día de estas Elecciones 2024, el Servel confirmó que el 100% de las mesas se había constituido.

Comisarías llenas

Otro punto que generó problemas fueron las largas filas que se registraron en las diversas comisarías del país. Esto, debido a que miles de chilenos tuvieron que excusarse de votar en estos comicios debido a que, principalmente, se encontraban a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Según informó de Carabineros, pasadas las 17:00 horas, fueron más de 240 mil personas las que presentaron los respectivos argumentos para no ir a las urnas. Esto obligó a que la institución tuviera que reforzar con más funcionarios para hacer más expedito el trámite.

El calor no dio tregua en Santiago

Tal y como se había pronosticado, en este primer día de las Elecciones 2024 se registraron altas temperaturas en Santiago. Pasadas las cuatro de la tarde, según la DMC, habían más de 31ºC.

De hecho, esto mismo provocó que varios ciudadanos en lugares como el Estadio Monumental, se desvanecieran por no tomar las medidas precautorias. Sin embargo, fueron rápidamente atendidos por personal de la Cruz Roja.

Situaciones como estas provocaron que los mismos votantes exigieran que se instalaran toldos debido al calor en locales como el Estadio Nacional. Esto, finalmente terminó concretándose.

Para este domingo también se espera que la capital ronde en los 30ºC, por lo que se recomienda ir a votar en la mañana, a eso de las 10:00 horas.

Acusaciones de fraude

El primer día de las Elecciones 2024 no estuvo exenta de polémicas. Durante la tarde se denunció que un apoderado de la mesa 904 de la Estación Mapocho estaba marcando votos.

Mientras hacía la fila, un hombre preguntó por qué estaba tan lento el proceso, a lo que le respondieron que varios votantes se dieron cuenta que las papeletas venían marcadas.

“Pasó con tres o cuatro votantes. Todo esto ocurrió en el contexto en que el apoderado de Renovación Nacional (RN) estaba sentado en la mesa, doblando personalmente los votos. Soy testigo de es”, dijo el sujeto a T13.

A raíz de esta situación, “pedí que sacaran a este apoderado del local y el encargado local no se quiso identificar, no me quiso tomar la denuncia y después de mucho insistirle, finalmente estos dos apoderados salieron del local“. Pero no fue lo único.

Desde la comuna de Longaví, en la Región del Maule, el candidato a alcalde Jaime Briones denunció en redes sociales que recibió evidencia de fraude electoral. Por lo mismo, hizo un llamado a sus seguidores a que denuncien eventuales irregularidades.

En tanto, desde Nueva Imperial, la diputada Ericka Ñanco (FA) denunció un supuesto caso de intervencionismo electoral por parte del gobernador Luciano Rivas (IND-EVO). En redes sociales aseguró que se estarían entregando panfletos con listas de candidatos de oposición para cargos como alcalde, gobernador, CORE y concejal.

Esto, según denunció la parlamentaria, se estaría entregando a quienes viajan en buses a los locales de votación. Por lo mismo, Ñanco confirmó que ya presentaron la denuncia ante el Servel.

ERICKA ÑANCO/X.

Balance del Servel

Pasadas las 20:00 horas, el Servicio Electoral (Servel), en voz de Andrés Tagle, entregó un balance de la cantidad de votantes que participó en esta primera jornada de las Elecciones Municipales y Regionales 2024.

Según se precisó, este sábado votaron 7.240.054 de un total de 15.450.377 electores, lo que equivale a un 46,86% de quienes están habilitados para sufragar.