Cáncer de conducto tirogloso: qué es el diagnóstico revelado por la diputada Paula Labra

9 de Julio de 2024

La parlamentaria explicó que se mantendrá ausente de su labor legislativa debido a la operación que deberá realizarse.

La diputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, Paula Labra, reveló que padece cáncer de conducto tirogloso y tiroides, por lo que será intervenida quirúrgicamente.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria explicó que se mantendrá ausente de su labor legislativa debido al complejo momento de salud por el que atraviesa.

“Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes, me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, indicó Labra.

“Seré sometida a cirugía y posteriormente estaré llevando a cabo la debida recuperación, lo que me tendrá fuera del congreso y terreno por al menos un mes”, señaló.

¿Qué es el cáncer de conducto tirogloso?

De acuerdo a la revista científica Scielo (Scientific Electronic Library Online), el cáncer de conducto tirogloso son quistes anormales llenos de líquido que aparecen en la parte delantera del cuello.

Entre sus principales síntomas, se encuentran:

Un bulto pequeño, suave y redondeado en el centro de la parte delantera del cuello.

en el centro de la parte Sensibilidad, enrojecimiento e inflamación del bulto , si está infectado.

, si está infectado. Dificultades para tragar o respirar.

Según indica StanfordChildrens, este tipo de cáncer se detecta de la siguiente manera:

Análisis de sangre : Estos análisis controlan el funcionamiento de la glándula tiroidea.

: Estos análisis controlan el funcionamiento de la glándula tiroidea. Ecografía : Se usan ondas de sonido para controlar el quiste y la glándula tiroidea.

: Se usan ondas de sonido para controlar el quiste y la glándula tiroidea. Tomografía computarizada del cuello: Se usan rayos X y una computadora para ver el cuello, incluido el quiste y la glándula tiroidea. Se usa un tinte de contraste para obtener mejores imágenes.

Aspiración por medio de aguja fina: Se utiliza una aguja pequeña para extraer células del quiste para realizar un diagnóstico.

En ese sentido, el tratamiento del cáncer de conducto tirogloso dependerá del avance que tenga esta enfermedad y variará según la gravedad de este.

El tratamiento puede incluir: