“Un fraude absoluto”: Chile desestima nuevo documento de Perú sobre el origen del pisco

11 de Julio de 2024

El Licenciado en Historia, Pablo Lacoste, creador del libro El Pisco Nació en Chile, refutó los documentos que presentaron las autoridades peruanas.

La discusión sobre si el pisco es chileno o peruano comenzó hace décadas. Y es una disputa que, al parecer, no tiene fin. Un nuevo antecedente revivió la polémica entre ambos países, ya que desde el Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio de Cultura de Perú, anunciaron el descubrimiento de un documento legal fechado en 1587 (siglo XVI) que establecería el lugar de origen de este popular brebaje.

La investigación se centró en los Protocolos Notariales de Ica, donde se encontraron múltiples documentos que reflejan transacciones comerciales y la utilización de una caldera sería clave, según los peruanos, para establecer el origen del pisco como suyo.

En estos papeles se relata la controversia entre dos personas, identificadas como Manuel de Azante y Jorge Capello, donde se discute la entrega de una caldera y de “mucha cantidad de aguardiente de uva y vino”.

“Es muy importante este evento histórico que estamos viviendo los peruanos, de reconocer nuestros documentos gracias a los estudios e investigaciones que se hacen desde el Archivo General de la Nación, para poner a disposición todo este conocimiento, y reafirmar también nuestra posición y reconocimiento que el pisco se hacía ya desde antes de 1600 en estas tierras”, declaró la ministra Leslie Urteaga.

Experto chileno desestima documento peruano sobre origen del pisco

El Licenciado en Historia, Pablo Lacoste, creador del libro El Pisco Nació en Chile, refutó los documentos que presentaron las autoridades peruanas y aseguró que “una caldera es un recipiente de metal que se usaba para preparar alimentos. No se entiende por qué vinculan esto con el pisco, porque la caldera generaba material para producir alimentos, o sea no tiene nada que ver, no nos dice nada que no supiéramos de antes”.

El académico Usach planteó que “si quieres ampliar con lo de la caldera, era un objeto muy usado en la época colonial en Chile, habían muchos en el norte chico, en los talleres, en las fraguas de cobre, en Coquimbo y el Huasco, habían tantas calderas para cocinar los alimentos que eso dio origen a la localidad de Caldera. Así que por encontrar una caldera explica algo del pisco, no, eso es algo forzado y no es legítimo”.

El experto, que en su libro deja constancia que el nombre “pisco” se registró por primera vez en Chile en 1882, mediante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), afirmó que “la noticia me asombra, que los historiadores peruanos le hayan dado esas interpretaciones, es un fraude absoluto, es mentira la interpretación que están haciendo”.

“Chile tuvo alambiques en el siglo XVI, 250 años antes que Perú, tuvo una bebida destilada de uva, llamado pisco, con el nombre de pisco, a comienzos del siglo XVIII, en Perú no hay ningún documento que acredite la existencia de un pisco, con el nombre pisco, hasta después de la independencia”, agregó Lacoste.

El experto añadió que “como denominación de origen del pisco fue delimitada en Perú, en 1991, por el presidente Fujimori, y en Chile en 1931, por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, o sea en Chile se hizo 60 años antes”.