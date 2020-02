Gobierno de Perú en picada contra The Guardian por artículo que destacaba el ceviche y pisco sour como gastronomía chilena

A través de su embajada en el Reino Unido, el Gobierno de Perú criticó una publicación del medio inglés The Guardian donde incluía al ceviche y el pisco sour entre lo mejor de la gastronomía chilena.

Por medio de una carta firmada por el embajador, Juan Carlos Gamarra, el país vecino lamentó el “contenido pagado” de la publicación titulada “12 experiencias esenciales de comida chilena que no te puedes perder”.

La nota, que fue publicada el pasado 17 de febrero por The Guardian, destacaba algunos de los mejores platos de la gastronomía nacional, entre los que estaban la cazuela, el completo, el curanto, el pastel de choclo, el caldillo de congrio, el arrollado, la merluza austral, las empanadas, además del ceviche y el pisco sour.

“El pisco sour es una bebida sabrosa, fresca e intensa que nadie debería dejar de probar antes de abandonar Chile. Es un brandy hecho con uvas cultivadas en la desértica región del norte de Chile”, cuyo origen se encuentra “en el valle de Elqui”, se lee en el artículo. Y advierte, además, que su sabor es “engañosamente fuerte”.

En el comunicado, el gobierno peruano aclaró que el brebaje tiene su origen desde tiempos coloniales en el valle y ciudad llamada Pisco, argumentando que de ahí proviene su nombre.

Asimismo, señalaron que “la producción de pisco en Perú se limita a regiones geográficas específicas a lo largo de la costa peruana, incluidas Lima, Ica, Arequipa y partes de Tacna, y se obtiene exclusivamente de la destilación de mostos frescos de uvas. La denominación de origen de Pisco se registró en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2005″.

En relación al ceviche, Juan Carlos Gamarra manifestó que la foto utilizada en la publicación fue obtenida en el banco fotográfico Getty Images, donde contaba con una leyenda que señalaba “plano detalle del delicioso y tradicional ceviche peruano en el restaurante”.

“El ceviche se come en muchas partes del borde del Pacífico de América Latina, cada una con ligeras variaciones y características” dijo Gamarra, y concluyó la carta invitando a The Guardian a “producir contenido sobre la muy rica gastronomía que Perú tiene para ofrecer”.

The Embassy of Peru informs of the letter sent to The Guardian Labs regarding the mention of Pisco Sour as part of the “Chilean food experience”. @guardian @GuardianLabs#pisco #piscosour #piscospiritofperu #peruviancuisine #gastronomy #peru pic.twitter.com/HeH30OaPcN

— Embassy of Peru in the UK (@PeruInUK) February 25, 2020