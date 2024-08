VIDEOS – Very demure: el origen y significado de la frase que es tendencia en TikTok

28 de Agosto de 2024

A esta tendencia en redes sociales se han sumado varias celebridades y todo surgió gracias a una influencer de belleza en redes sociales.

Si tienes TikTok u otras redes sociales es muy probable que hayas escuchado la frase “very mindful, very demure”, una expresión que se ha hecho viral en el último tiempo. Si aún no sabes de qué se trata, aquí te explicamos cuál es su significado y origen.

Esta tendencia ha alcanzado tal popularidad que hay varios famosos sumándose a ella, como Jennifer López, Kim Kardashian, Penn Badgley, Lindsay Lohan y varios más.

¿Qué significa la frase “very mindful, very demure”?

Esta expresión, que se traduce al español como “muy consciente, muy recatado”, está ganando popularidad en las redes sociales y ella promueve de manera sarcástica este estilo de vida.

La primera parte de la frase, “very mindful“ (muy consciente), sugiere una actitud de plena atención y consideración en la manera en que uno se presenta y actúa. Esto implica una preocupación deliberada por el impacto personal y social de nuestras acciones y elecciones estéticas.

Por otro lado, “very demure” (muy recatado) se refiere a alguien que se comporta de manera modesta y reservada.

Very demure: el origen

La tendencia saltó a la fama gracias a la influencer de belleza estadounidense Jools Lebron, quien viralizó el concepto con un video en TikTok que actualmente cuenta con más de 40 millones de visualizaciones.

La joven usó esta frase para reírse de sí misma al mostrar el maquillaje poco recatado que utilizaba para ir al trabajo, según ella para lucir “very demure”.

“¿Ves cómo me maquillo para ir a trabajar? Muy recatada, muy consciente. No vengo a trabajar con un delineado verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No me aplico demasiado, soy muy consciente cuando estoy en el trabajo”, explicó Lebron, en tono sarcástico.