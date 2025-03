Cómo funciona el algoritmo de TikTok en 2025: así puedes entrar en las recomendaciones

3 de Marzo de 2025

Es importante comprender todas las funciones de la plataforma, para así darle un correcto uso y conseguir resultados a partir de las estrategias de marketing implementadas.

Compartir

En 2025, podrían cambiar muchas cosas para TikTok, pero el objetivo final es publicar todos los vídeos posibles y de la mejor calidad. El hazte viral rápido es uno de los fines de los creadores de contenido que confían en esta plataforma con una proyección de más de 950 millones de usuarios a nivel global a finales de este 2025.

Pero más allá de comprar visitas TikTok, como hacen algunos creadores entre sus técnicas de marketing, el objetivo es ir descubriendo cómo tener más visitas en TikTok comprendiendo todas las funciones de esta plataforma. Por ello, lo principal es saber cómo funciona el algoritmo para saber qué es y cuándo es el mejor momento para publicar para conseguir la viralidad. A continuación, te damos algunos elementos para que lo comprendas rápidamente.

¿Qué es el algoritmo de TikTok?

El algoritmo puede ser uno de los grandes desconocidos, pero básicamente es el un motor de recomendación que va orientando y eligiendo qué vídeos sugerir para cada usuarios. Dichos vídeos aparecen en la “página para ti” (FYP, en inglés).

Esta página es única y va a ir variando con el tiempo, dado que TikTok se irá fijando en los vídeos que ves, así como los comentarios que vas publicando. También deja fuera del feed los vídeos que no te gustan.

CEDIDA.

Cómo tener más visitas en TikTok es una de las grandes preguntas de los usuarios de esta red social que usa a diario mucha gente, sobre todo la Generación Z. Y es que TikTok va analizando miles de señales que envían estos usuarios, que incluso se preguntan cómo comprar visitas en TikTok, para tener más relevancia en la red social.

Estas señales pasan desde los me gusta, los comentarios, los seguidores y el tiempo que pasan en un vídeo. Y a partir de ahí, esos contenidos pasan a la página de FYP, que facilitan descubrir nuevos usuarios que el propio TikTok te muestra.

El algoritmo de TIkTok sirve una mezcla de contenido de calidad de los creadores que sigues y los que aún no has descubierto en esa única página, algo diferente a los algoritmos de YouTube e Instagram.

¿A qué le da prioridad el algoritmo en 2025?

Los factores a los que el algoritmo de TikTok le da prioridad son, mayormente:

Engagement

Aquí se pueden introducir los conceptos de “me gusta”, “guardar” o “compartir”, además de los “comentarios” y el visionado de los vídeos. De hecho, esto último es uno de los grandes elementos para que el contenido tenga un impacto, más allá de comprar visitas TikTok.

Interacciones con los usuarios

Cuanta más participación tenga un vídeo, más posibilidades de que aparezca en la página de FYP. Además, si perteneces a un nicho concreto y a los que sigues también, el algoritmo sabrá detectar enseguida cuáles son los usuarios y vídeos con los que más interactúas.

Información del vídeo

Aquí TikTok le da mucha importancia sobre cómo fue creado el clip subido, entre ello la información en el pie de foto y cualquier detalle. Por ejemplo, le da mucha importancia a la ubicación, preferencia del idioma, así como, incluso, el tipo de dispositivo con el que ha sido grabado.

¿Cómo mejorar el algoritmo de TikTok?

Comprender cómo funciona el algoritmo de TikTok es complicado, pero si empiezas a entenderlo puedes ir aplicando diferentes consejos.

Por ejemplo, aprovecha el SEO en TikTok. Y es que la propia plataforma se ha convertido en un motor de búsqueda, sobre todo para la generación joven, más allá de Google. Por eso mismo, al igual que ocurre con los motores de búsqueda más tradicionales, debes aprovechar los conocimientos de SEO para el plan de marketing en TikTok.

¿Y esto cómo se hace? Pues más allá de publicar constantemente y no dejar abandonado tu perfil, debes pensar muy bien en los hashtags o etiquetas que van a acompañar tus clips. Deben ser palabras clave para que coincidan con tus ideas de contenido. Eso sí, debes tener cuidado y no utilizar de más para que no sea considerado como Spam.

En el caso de que no sepas cuáles usar, puedes ir mirando otros usuarios para que veas cuáles son los populares, además de los trends de música que se usan para los clips, algo también que te suman puntos en el algoritmo, así como la geolocalización. De esta forma, podrás optimizar los vídeos y que coincida con toda la información correcta del vídeo hará que escales posiciones para el algoritmo de TikTok y tus clips vayan apareciendo los primeros en los feeds de los usuarios.