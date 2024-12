Estas son las cinco aplicaciones que no pueden faltar en tu Smart TV

2 de Diciembre de 2024

Series, películas, música, ejercicio y más: estas cinco apps para smart tv te ofrecen entretenimiento sin necesidad de suscripciones costosas.

¿Te acabas de comprar un Smart TV y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, no necesitas desembolsar una fortuna para sacarle el máximo provecho a tu televisor inteligente. Si bien YouTube y Netflix son las aplicaciones más populares, existe todo un universo de apps gratuitas que transformarán tu experiencia de entretenimiento.

Aprovecha lo mejor de tu smart tv con estas apps

Desde streaming hasta fitness, estas son las cinco aplicaciones imprescindibles que deberías tener instaladas en tu televisor inteligente:

1. Streaming gratuito para tus series y películas favoritas, Tubi

¿Pensabas que necesitabas una suscripción para ver contenido de calidad? Tubi cuenta con una biblioteca repleta de películas y series que puedes acceder de forma gratuita vía streaming. Esta plataforma, respaldada por Fox, ofrece contenido legal y de calidad sin costo alguno, con publicidad mínima que no interrumpe la experiencia.

El ecosistema de streaming gratuito también incluye alternativas como Pluto TV, con sus canales en vivo, o Plex, que organiza tanto contenido local como en línea. Y si decides dar el salto a las opciones premium, siempre puedes considerar Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video o Apple TV+.

2. Diversión con juegos, RetroArch

RetroArch transforma tu smart tv en una consola retro multifuncional. Esta plataforma te permite revivir clásicos de diferentes épocas con una configuración sorprendentemente sencilla.

Para los amantes de los juegos más actuales, NVIDIA GeForce NOW y Steam Link ofrecen la posibilidad de disfrutar títulos modernos mediante streaming, mientras que Google Play Juegos amplía tu biblioteca con opciones más casuales.

3. Música para todos los gustos, YouTube Music

YouTube Music te ofrece disfrutar tus canciones favoritas sin gastar de más. Con una variada colección de playlists organizadas por género, época y estado de ánimo, esta plataforma gratuita te permite explorar un sinfín de opciones musicales mientras te adapta sugerencias según tus preferencias.

El universo musical en smart tv incluye además servicios como Spotify, Deezer y Tidal, que ofrecen experiencias completas bajo suscripción, pero YouTube Music destaca al brindar acceso sin costo con anuncios moderados.

4. Entrena desde casa con tu smart tv, FitOn

FitOn revoluciona el concepto de gimnasio en casa. La aplicación personaliza rutinas de ejercicio según tu experiencia deportiva, desde niveles iniciales hasta avanzados. Incluye clases de yoga, actividades cardiovasculares, pilates y disciplinas adicionales, con instructores profesionales en cada paso de tu entrenamiento.

Daily Workouts Fitness Trainer y Nike Training Club complementan la oferta con sus propios enfoques únicos para el entrenamiento en casa.

5. Controla tu hogar inteligente, Google Home

Aprovecha al máximo tu smart tv integrándolo como centro de control para tu casa conectada mediante Google Home. Desde la pantalla principal podrás administrar la iluminación, ajustar la temperatura y gestionar otros dispositivos smart con una interfaz amplia y cómoda.

Además, para disfrutar de tus contenidos multimedia, instala VLC y reproduce videos en cualquier formato. Cuando necesites mover archivos desde el móvil al televisor, Send Files to TV te permite hacerlo de forma rápida y directa.

Disfruta tu smart tv como nunca antes

La combinación de estas aplicaciones gratuitas transforma tu Smart TV en un verdadero centro de entretenimiento multifuncional. Desde maratones de series hasta sesiones de ejercicio, las posibilidades son prácticamente infinitas.

No esperes más para darle nueva vida a tu televisor. Estas aplicaciones demuestran que no hace falta invertir en suscripciones costosas para disfrutar de una experiencia premium. Descárgalas hoy mismo y descubre todo lo que tu smart tv puede ofrecerte sin gastar un peso extra.