Octava edición de la Revista D: a fondo con Ángel Valencia, la desesperanza de David Gallagher y la reaparición de Hermógenes Pérez de Arca

La octava edición de Revista D, publicación de EL DÍNAMO, llega este fin de semana con una propuesta que cruza política, arte, cultura y memoria con una mirada profunda y sin concesiones.

Entre sus páginas desfilan esta vez voces tan disímiles como la del fiscal nacional Ángel Valencia, el intelectual David Gallagher y el siempre controversial abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce.

A nuestros tradicionales columnistas -Paula Comandari, Alejandra Mustakis, Matías del Río, Ernesto Ayala, Jeannette Plaut y Juan Diego Santa Cruz- se unen en esta oportunidad la periodista María José O’Shea, el empresario Francisco Pérez Mackenna y el director del CEP, Leonidas Montes.

Entrevistas sin concesiones

La portada la protagoniza Ángel Valencia, fiscal nacional, quien en una entrevista muy personal y profunda reconoce el momento crítico que atraviesa la justicia chilena frente al crimen organizado: “Me siento en la misma situación de un médico que abre al paciente y se encuentra con que la enfermedad es más grave de lo pensado”.

El diagnóstico que le entrega a la periodista Lenka Carvallo es tan crudo como urgente: “Comparada con nuestra experiencia de antes, no hay duda de que hay más violencia en las calles y hoy todos tenemos temor”.

Desde la primera línea en el combate a la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, dice que “nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana”, y advierte que “todos tenemos temor. Mi familia, mis cercanos, la gente que trabaja acá en la Fiscalía y yo mismo, hace un buen tiempo que empezamos a tomar medidas en nuestra vida cotidiana“.

En su conversación con Revista D, Valencia no evade la autocrítica. “¡Por supuesto que me da mucha rabia!”, confiesa respecto de la liberación del sicario venezolano vinculado al Tren de Aragua. Y añade: “Antes decíamos esto fue un error, vamos a solucionarlo. Hoy eso es imposible porque la ciudadanía inmediatamente piensa en corrupción”.

El tono reflexivo en lo político lo aporta David Gallagher, quien advierte a la periodista Claudia Alamo sobre el retroceso de la socialdemocracia: “Es una de las grandes tragedias de Chile. Habíamos llegado a un consenso sobre cómo manejar el país (…) y eso desapareció”. También lamenta la dificultad del centro para defender ideas complejas en tiempos de populismo. “Las ideas más de centro, que son más elaboradas y serias, son muy difíciles de vender hoy día”, dice, y señala con inquietud: “Los republicanos son el espejo del Frente Amplio”.

Preocupado por la candidatura presidencial de Jeannette Jara, advierte: “Me asusta. Tiene al Partido Comunista detrás y ese maravilloso disfraz de simpatía con el que podría embaucar a alguna gente”.

Completando el tríptico de entrevistas sobre la compleja actualidad, el abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce reaparece como un símbolo de la derecha más dura. “Yo soy más pinochetista que Pinochet”, afirma sin titubeos en una entrevista singular realizada por Roka Valbuena, en la que se mezcla nostalgia, ironía, humor y romanticismo.

Hermógenes ratifica que apoya a Johannes Kaiser, desclasifica nuevas cosas respecto de su pelea con Tonka Tomicic y afirma que Jeannette Jara “es estalinismo puro”. Frente a la actual derecha, se muestra crítico: “Es entreguista. Trata de estar bien con la izquierda, lo que es un absurdo”.

Crónicas de pasión política y resurrección cultural

En otro espacio de esta octava edición de la Revista D, a través de una aguda crónica generacional, Rafael Gumucio retrata el ocaso de los “regalones” de la transición: “Nuestra generación vivió como una ofensa personal que tras Bachelet ocuparan el poder los nacidos entre 1985 y 1995, como si fuera completamente natural que la historia nos saltara”.

El componente cultural, por otro lado, se plasma con sensibilidad en el reportaje visual sobre la parroquia de La Veracruz, reabierta como espacio de encuentro, espiritualidad y arte tras los incendios del estallido social.

“No podemos simplemente pintarla de blanco y hacer como que nada pasó. El camino es otro. Parte por mostrar las heridas, por generar preguntas”, dice el padre Osvaldo Fernández entre las maravillosas fotografías en blanco y negro de Bárbara San Martín.

Columnas: del desconcierto política, cultura y economía

La periodista María José O’Shea, que debuta en nuestras páginas, captura el desconcierto del votante de centroizquierda: “Tengo un amigo que ya no votará por la izquierda encabezada por Jara. No puede. Sabe que traiciona a su yo joven con lo que está dispuesto a hacer. Pero sabe, también, que no está solo en esta”.

También hay espacio para la nostalgia: Leonidas Montes se deja llevar por el podcast sobre Jorge González y Los Prisioneros, banda que conoció de cerca cuando era vendedor de discos en Fusión y los veía ensayar en la tienda del Drugstore.

“Fue una experiencia maravillosa (…) El podcast es distinto a la fugaz pantalla. Es algo pausado, que se escucha sin apuro, una mezcla entre oír música y leer un libro”.

En tanto, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, afirma que “el crecimiento económico no es solo una variable técnica; es una cuestión moral”.

Completan la oferta nuestras firmas estables Paula Comandari, Alejandra Mustakis y Matías del Río, junto a las secciones fijas de la arquitecta Jeannette Plaut, de Ernesto Ayala y de Juan Diego Santa Cruz.