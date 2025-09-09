Nuevo estudio en Cuba: 89% de su población vive en pobreza extrema en medio de profunda crisis social

El nivel de la crisis es tal que 7 de cada 10 cubanos deben privarse de alguna comida diaria.

Un nuevo informe, el VIII Informe El Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2025, revela que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, una cifra diametralmente opuesta a la narrativa oficial. Así, el estudio destaca una profunda y creciente crisis social que afecta a millones de cubanos, donde 7 de cada 10 deben privarse de alguna comida diaria.

El estudio fue llevado a cabo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a través de 1.344 entrevistas personales en 70 municipios de todas las provincias del país.

El informe subraya la desesperanza generalizada: el 78% de los cubanos consultados quiere irse del país o conoce a alguien que desea hacerlo. Este deseo es significativamente mayor entre la población joven, con un 76% de los jóvenes entre 18 y 30 años expresando directamente su intención de exiliarse.

Del 34% de quienes quieren emigrar lo harían hacia “cualquier sitio adonde pueda salir“, dando cuenta de la crítica de la situación que se vive en la isla.

Por primera vez los apagones (72%) superan, aunque por poco margen, a la crisis alimentaria (71%) como la principal preocupación de los cubanos. Otros problemas críticos incluyen el costo de la vida o inflación (61%), los bajos salarios (45%) y la ineficaz sanidad y acceso a medicinas (42%). El embargo o las MiPymes, a pesar de la propaganda oficial, son preocupaciones minoritarias.

La gestión económica y social del gobierno cubano enfrenta una desaprobación masiva, alcanzando el 92% de los encuestados. La valoración favorable es solo del 5%, y desciende al 3.39% entre los jóvenes de 18 a 30 años.

El acceso a medicamentos presenta otro panorama desolador: solo el 3% de los cubanos pudo conseguirlos en las farmacias del sistema de salud estatal. El 12% no pudo adquirir medicinas debido a su costo, y el 13% por escasez.

Ámbito laboral y remesas familiares en Cuba

En el ámbito laboral, el desempleo se mantiene en un 12%. Preocupa especialmente la situación juvenil, donde el 81% de los desempleados entre 18 y 30 años lleva más de un año sin trabajo. La necesidad de supervivencia es tal que el 14% de los mayores de 70 años continúa trabajando después de jubilarse para poder subsistir. Los adultos mayores son, de hecho, el sector más afectado por los problemas actuales, según el 82% de los entrevistados.

Las remesas familiares, por su parte, han aumentado, siendo recibidas por el 37% de los hogares cubanos en 2025. Estas remesas suelen ser “integrales”, incluyendo transferencias monetarias (57%), recargas a móviles (58%) y paquetes de alimentos o medicinas (55%). Sin embargo, a pesar de su influencia positiva, la escasez y el encarecimiento de productos y servicios de primera necesidad limitan el impacto de esta ayuda.

Los hallazgos de este octavo informe subrayan la gravedad de una situación de pobreza en Cuba que requiere soluciones urgentes y estructurales. La negación de estos problemas por parte de las autoridades y la atribución de culpas a terceros persisten, mientras la vida de millones de cubanos se ve comprometida.