Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas: “La regulación del Estado es propia de los años noventa”

La primera ministra de Obras Públicas y la primera mujer presidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Un mundo tradicionalmente protagonizado por hombres, pero en el que la abogada Loreto Silva dejó su huella profesional.

En noviembre de 2012, María Loreto Silva Rojas (60) asumió en el ministerio, nombrada por el ex presidente de la República, Sebastián Piñera. Al mandatario lo recuerda con especial cariño. Fue un jefe que la marcó -asegura- y un líder que potenciaba de manera igualitaria a hombres y mujeres. “Cuando mi hija me contó lo que había pasado no podía creer”, recuerda Silva en conversación con EL DÍNAMO respecto a cómo se enteró de su fallecimiento.

Del mandatario, se queda con la lección de escuchar siempre todas las posturas. “Me quedo con la construcción institucional que él hizo del proceso constituyente. Eso demostró su compromiso, porque el costo personal que debió asumir fue alto”, comenta.

Brechas de género: se ha avanzado, pero falta

Hoy, en el bufete donde es socia, Bofill Escobar Silva, asegura que le preocupa el estado actual del desacuerdo generalizado en las políticas públicas.

Además, Loreto Silva se desempeña como directora independiente de Barrick Gold Corporation, GNL Quinteros e ICAFAL Inversiones y en el pasado fue parte de la testera de Endesa América, Servicios Sanitarios, Aguas Cordillera y Aguas Andinas.

“Los últimos diez años se ha avanzado mucho. Primero, porque se ha visibilizado el problema y te das cuenta de que, existe una brecha importante que cubrir. Sobre esa base vas generando cambios culturales. Pero, si miras la composición de los directorios hace diez años versus lo que es ahora, puedes ver que esa brecha se ha acortado. Eso es producto de la toma de conciencia, pero también de la decisión estratégica de las empresas de avanzar en esto”, asegura.

– Tanto la Enap como el Ministerio de Obras Públicas son espacios tradicionalmente ocupados por hombres ¿Qué fue clave en su paso por esas instituciones?

– Fueron posiciones súper desafiantes desde muchas perspectivas. Culturalmente y por la forma de relacionarse. ¿Cómo pude sortearlo?, haciendo el trabajo que tienes que hacer y tomando las decisiones que tengas que tomar, sean éstas difíciles o no. Así, el hecho de que seas o no mujer pierde relevancia. Creo que vamos a llegar a un escenario de equidad en que ya no se hable de las primeras mujeres, que eso va a ser irrelevante.

– Pero hay muchos espacios donde aún no hay mujeres…

– Claro, pero esa paridad está cada vez más cerca. Cuando estaba en Enap tratamos de hacer lo más equivalente el número de mujeres y hombres en la alta dirección de la empresa. Eso significaba preocuparte de los concursos internos. Le pedimos a los head hunter que se abrieran y tuvimos éxito con grandes mujeres que fueron líderes dentro de Enap.

– ¿Por qué nos cuesta más a las mujeres salir a esa primera línea?

– En mi generación las dificultades tenían que ver con compatibilizar la familia y el trabajo. Las mujeres siempre tenemos un grado de culpa porque no estás 100% en el trabajo y no estás 100% en tu casa. Es algo cultural. Aunque en eso hemos avanzado.

El otro tema es que a mí me pasaba que me preguntaba qué vieron en mí. Ese síndrome del impostor en las mujeres es muy fuerte. Debes pasar esa barrera para tomar las oportunidades que se presentan.

– En el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hicieron un trabajo firme para sumar mujeres a ese sector, ¿cómo recuerda ese hito?

– Fue un trabajo donde hubo una toma de conciencia. Teníamos el convencimiento de que el talento femenino en materia legal estaba. Había mujeres con buenas credenciales en la academia. De hecho, la actual presidenta del CAM hace clases en Oxford. Sobre esa base dijimos tenemos que incorporar ese talento, no lo estamos explotando. De ese modo se abrió el listado de árbitros y se invitó a mujeres con experiencia relevante a sumarse al equipo. Los resultados han sido evidentes, con mujeres con mucho talento que han desarrollado la labor arbitral.

– ¿Y en el Poder Judicial ve una resistencia? ¿Cuándo será momento de una mujer presidenta de la Corte Suprema?

– No me atrevo a profundizar en la interna, pero se puede avanzar mucho más. Claro que sería deseable tener una mujer presidenta de la Corte Suprema.

– ¿A nivel político cree que ya se alcanzó el equilibrio?

– En el mundo político hemos visto muchos cambios a nivel de los gabinetes y es un paso, pero creo que se debe bajar a la segunda y tercera línea, a los jefes de servicio, por ejemplo. Promover concursos internos para intencionar que en las ternas siempre haya mujeres. Mirar ese talento que existe.

Loreto Silva durante actividades como ministra de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

– ¿Qué lecciones le dejó el gobierno de Piñera en ese sentido?

– A propósito de los jefes que me han marcado, uno fue el presidente Piñera. Para él no había ninguna diferencia en esa materia. Las exigencias eran las mismas y la forma de relacionarse con él, la misma. Él trabajaba muy bien con las mujeres y uno se sentía muy cómoda con él.

– ¿Y qué legado distingue en sus gobiernos en cuanto a la relevancia de la participación femenina?

– Lo primero, el postnatal de seis meses denota una clara intención de incorporar mujeres al mundo laboral. Tenía el punto de partida que un gran porcentaje de mujeres son jefas de hogar y se deben generar las condiciones para que esas mujeres puedan trabajar y hacerse cargo de su familia.

Y lo mismo el proyecto de sala cuna, es súper importante. El sistema actual no da acceso a todas las mujeres para poder trabajar en cuanto a horarios, grupos mínimos y ubicaciones, es fundamental.

– ¿Cómo se explica la demora en aprobar una ley como esta?

– Para mí resulta inexplicable que hayan pasado tantos años. Algunos sectores han sido maximalistas y tenemos que ser responsables en cómo se financia, darle prioridad respecto a otras leyes y entender que es importante para desarrollo del país. No podemos ser maximalistas sino que hay que focalizarse en las áreas y sectores de la población para los cuales es más relevante e importante esta ley.

– Y en general ¿qué trabas observa en el diálogo político?

– Estamos frente a un cambio de la forma de hacer las cosas muy, muy profundo.

Hoy en día los países que quieren avanzar tienen que moverse rápido y adoptar las decisiones en materia de política pública y regulación en forma rápida. Nos hemos quedado en una discusión que tiene que ver con los detalles, con la táctica pero no estamos pensando en la regulación que el país necesita para enfrentar los cambios que ya llegaron.

– ¿Cuál es el camino en materia regulatoria para retomar el crecimiento?

– Nuestra regulación, en especial del Estado, es de los noventa y responde a las necesidades del siglo XX. Se tiene que simplificar en su conjunto, en la forma en que el Estado toma las decisiones. Debe haber una modificación ágil, porque los desafíos requieren pronta solución.

– ¿Qué le recomendaría a quiénes están a cargo de las políticas públicas?

– En el pasado, Chile fue muy innovador. En la regulación bancaria, en todo lo relativo a obras públicas, servicios sanitarios y eléctricos, y fuimos capaces de hacer un cambio. Es lo mismo que debemos hacer ahora: una regulación inteligente y adaptativa.

– ¿Volvería a la política si se lo ofrece un próximo gobierno?

– En la centroderecha existe una generación muy talentosa y joven, una renovación que es parte de su activo y que debe tomar el liderazgo. Sin perjuicio de lo cual uno siempre está mirando la política pública de distintos lugares, pero ciertamente el tiempo de la primera línea es para otros.