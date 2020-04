Estados Unidos: decretan cuarentena obligatoria en Florida a causa del coronavirus

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció hoy que firmará una orden ejecutiva para decretar cuarentena obligatoria en ese estado que ya suma casi 7 mil contagiados por coronavirus.

De esta forma, la medida obligará a los residentes de Florida a permanecer en sus casas con la excepción de realizar servicios o actividades esenciales.

La orden, que busca evitar la propagación y el contagio del coronavirus, comenzará a tener vigencia el jueves a la medianoche y durará 30 días.

“Tiene sentido tomar esta medida ahora”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa.

“La pandemia no respeta fronteras globales y ciertamente no lo hará con límites estatales. No podemos esperar, no podemos dejar la decisión a un condado o gobierno municipal”, explicó.

Los casos de Covid-19 en Florida llegaron hoy a 6.955 luego de reportarse 214 nuevos positivos en el estado y dos fallecimientos adicionales, según indicó el gobernador del estado.

Hasta el momento sólo cuatro condados en Florida, Broward, Miami-Dade, Palm Beach y Monroe, habían recibido la orden de establecer una cuarentena obligatoria, lo que significa que sus habitantes no pueden abandonar sus casas salvo para conseguir alimentos o medicinas.

El gobernador DeSantis, decidió extender la medida de cuarentena, un día después que el Donald Trump extendiera por otros 30 días las recomendaciones a nivel nacional de mantener el distanciamiento social, como suspender las reuniones sociales y cerrar las escuelas.

DeSantis, miembro del partido Republicano, se había resistido durante varias semanas a implementar una cuarentena a nivel estatal, y en los últimos días estaba recibiendo fuertes presiones de legisladores demócratas para hacerlo.