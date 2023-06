“Estaba aterrorizado”: revelan que joven fallecido en submarino no quería ir a ver el Titanic

23 de Junio de 2023

El joven quiso acompañar a Shahzada Dawood, porque el viaje coincidía con el Día del Padre y sabía lo fanático que era de la historia del Titanic.

Tras confirmarse la muerte de todos los pasajeros que viajaban en el submarino Titán para presenciar los restos del Titanic, se han conocidos nuevos antecedentes sobre las víctimas.

Una declaración que causó impacto es la de la tía de Suleman Dawood, el joven de 19 años que murió junto a su padre el empresario paquistaní, Shahzada Dawood. La mujer aseguró que su sobrino expresó sus dudas sobre la expedición y “no estaba muy convencido” de querer realizar el viaje.

Según reveló la hermana del empresario en una entrevista con el medio NBC, el joven le había confesado a otro familiar que se sentía “aterrorizado” de participar en la expedición. Sin embargo, revelan que había aceptado porque la fecha coincidía con el fin de semana del Día del Padre, y Suleman conocía que a su padre le apasionaba la historia del Titanic.

La mujer no pudo evitar contar “pienso en Suleman, que tiene 19 años, ahí dentro, quizá luchando por respirar… Ha sido devastador, para ser honesta”.

Además, confesó que durante los últimos años no había estado tan cercana con su hermano, pero eso no significó que su trágica muerte no le afectara. “Era mi hermanito. Lo sostuve en mis brazos cuando nació”, dijo entre lágrimas.

Confirman la tragedia del submarino

Durante la jornada del jueves, la empresa a cargo OceanGate, aseguró a través de un comunicado que los pasajeros a bordo de Titán habían fallecido.

Los tripulantes del submarino perdido eran Stockton Rush dueño de la empresa, Paul Henri Nargeole un recurrente visitante del Titanic, Hamish Harding, Shahzad Dawood y su hijo Suleman Dawood

Desde OceanGate también dieron palabras a quienes ayudaron, asegurando que están “profundamente agradecidos por los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron una amplia variedad de recursos y trabajaron arduamente en esta misión”.