Estudio revela la brecha en habilidades digitales de los trabajadores del país

10 de Septiembre de 2024

El sondeo realizado por Entel Digital, junto a la Cámara Nacional de Comercio, Fundación Kodea y OTIC Sofofa muestra, además, que las personas perciben que van más atrás que sus empresas en términos de adopción y conocimiento de nuevas plataformas.

Compartir

Un panorama sobre el uso, conocimiento e incorporación de herramientas digitales en el mundo laboral, así como sus avances, brechas y desafíos es lo que entrega el primer estudio sobre “Digitalización del Trabajo en Chile”, realizado por Entel Digital, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, Fundación Kodea y OTIC Sofofa.

El documento contó con las respuestas de 1.190 personas, que se desempeñan en empresas de distintos sectores productivos. Un 41% de la muestra representa a trabajadores de regiones distinta a la Metropolitana. De esta misma forma, del total de encuestados, un 53% trabajan en pymes.

“Este estudio nace como una forma de profundizar los hallazgos de nuestro primer sondeo sobre digitalización de las empresas en Chile, que realizamos el año pasado, y respondieron dueños y gerentes de pymes y grandes empresas. Pero nos faltaba la mirada de las y los trabajadores para tener un panorama más completo sobre lo que pasa en el país. Queremos acompañar a las empresas en su proceso de transformación tecnológica, especialmente a las pymes y quienes trabajan en ellas”, comentó Julián San Martín, vicepresidente de Entel Digital.

Entre las principales conclusiones, el sondeo muestra que existe la percepción que las empresas están en un estado avanzado o de progreso de digitalización (77%), en cambio, respecto del propio nivel de conocimiento y habilidades, las personas se declaran mayoritariamente en un estado intermedio o competente (70%). Es decir, detrás del avance de sus organizaciones.

Cabe destacar, además, una brecha generacional en la autodefinición del nivel de conocimiento y habilidades del mundo digital. Si un 73% de los jóvenes entre 18 y 34 años definen su nivel como competente o avanzado, el porcentaje baja a un 48% en los adultos entre 35 y 65 años.

En relación con lo que están haciendo sus empresas al respecto, un 63% de los encuestados sostiene que en ellas se realiza un plan continuo en digitalización, sin embargo, la muestra da cuenta de una brecha entre pymes (50%) y grandes empresas (74%).

Otra conclusión del estudio tiene que ver con la motivación y el sentido de urgencia que ven en el desarrollo e incorporación de habilidades digitales. Un 93% de los entrevistados considera que adquirir conocimientos y competencias digitales es importante para poder continuar realizando su trabajo, durante los próximos 10 años. Esto cobra mayor relevancia entre quienes se desempeñan en áreas de desarrollo de productos e innovación (100%), tecnologías y telecomunicaciones, y en la dirección general del negocio, ambos con un 99% de las menciones.

Respecto a si se sienten preparados para la digitalización, un 73% afirma que sí, siendo quienes están en el sector salud (63%), y de transporte y logística (64%), quienes declaran sentirse menos preparados. Al mismo tiempo, un 70% de las personas afirma que las habilidades digitales son fundamentales para el trabajo que realiza hoy en día.

Una misma visión

Para Julián San Martín, “la principal preocupación de las empresas debería ser subirse al carro de la digitalización hoy, ya que, si no lo hacen, se van a quedar atrás. Si no se digitalizan y no capacitan en nuevas herramientas tecnológicas a sus trabajadores, van a fracasar en su quehacer. Aquí no hay segundas opciones, ya que el que no se transforma digitalmente, no avanza”.

“La digitalización es clave para cualquier empresa que quiera crecer y mantenerse competitiva, pero no se trata de automatizar, solo por reducir costos, errores o mejorar la calidad, sino que también, para liberar a las personas del trabajo rutinario, a fin de que puedan orientarse en tareas estratégicas de mayor valor agregado, como la creatividad y la innovación”, agrega Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Kodea.

Talento digital, una realidad segmentada

Según el estudio, también existe una brecha entre pymes y grandes empresas, respecto a capacitar a sus trabajadores en habilidades para el futuro del trabajo. A la hora de preguntar si existe un plan de capacitación, en materia de digitalización en sus empresas, los resultados arrojaron un 39% en pymes y un 55% en las grandes empresas.

En este sentido, Natalia Lidijover, gerente general de OTIC Sofofa y directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano, comenta que “hoy las empresas necesitan una nueva mirada frente a las necesidades de formación para entregar nuevas habilidades en forma pertinente, sin empezar cada vez de cero, sino que aprovechando las experiencias y capacidades que tienen sus trabajadores. Muchas de las habilidades que hoy se requieren no se encuentran en el mercado, y por ello necesitamos formar a los trabajadores para que puedan cumplir nuevas funciones. De esta forma, además, nos aseguramos de que las personas cuenten con trayectorias laborales que se adapten a los cambios y que les permitan desarrollarse”.

Finalmente, y a pesar de las brechas existentes, cabe destacar que la mayoría de los trabajadores, tanto de pymes como de grandes empresas, cree que la digitalización tendrá un impacto positivo, principalmente para las empresas (88%), la flexibilidad laboral (85%), la economía del país (84%), la productividad personal (78%), la salud mental (64%) y la creación de empleo (61%).