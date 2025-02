Chile es el primer país en Hispanoamérica en realizar prueba técnica de SMS satelital

Actualizado el 21 de Febrero de 2025

Entel en alianza con SpaceX, realizaron en la Región de Atacama el primer piloto de Starlink Direct to Cell, servicio de conexión satelital complementaria a la red terrestre, que entregará conectividad en zonas donde no hay cobertura.

Gracias a la alianza comercial entre Entel y SpaceX, Chile se convirtió en el primer país de Hispanoamérica en realizar una prueba técnica de mensajería satelital a través del servicio Direct to Cell de Starlink. Este hito se llevó a cabo en la Región de Atacama, lugar que no cuenta con cobertura de ningún operador de telecomunicaciones.

Este servicio, que busca mejorar la conectividad de los clientes que residen o se encuentren permanente o temporalmente en zonas sin cobertura y funcionará cuando un celular no cuente con red móvil terrestre, conectándolo directamente a los satélites Direct to Cell de Starlink.

El despliegue de esta tecnología será gradual; en esta primera etapa, los usuarios podrán mantenerse conectados mediante el envío y recepción de SMS. A medida que avance la implementación, se habilitarán servicios de datos limitados y, finalmente, llamadas de voz.

Gracias a esto, Entel es una de las primeras empresas en el mundo, y la primera en Latinoamérica, en tener un acuerdo para este servicio.

Sobre esto, el vicepresidente de mercado B2C de la compañía, Matías del Campo, enfatizó que “estamos orgullosos de ser parte de este hito, el cual posiciona a Chile como el primer país de la región en realizar la prueba técnica para su implementación. El lanzamiento de esta tecnología y su desarrollo es parte de nuestro compromiso con el territorio y con el avance de tecnología innovadora que nos permita conectar a nuestros clientes, incluso en los lugares más remotos”.

Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, enfatizó que “la brecha de cobertura la estamos cerrando con innovación, eficiencia y convergencia tecnológica. Las pruebas son alentadoras y nos muestran que, con el despliegue de diferentes tecnologías digitales, un país que tiene una geografía extensa y compleja, tendrá la posibilidad de tener señal en cualquier parte del territorio nacional”.

Actualmente, Direct to Cell Starlink cuenta con una flota de más de 400 satélites que proporcionarán servicios de conectividad satelital directo al celular a nivel mundial. Es importante señalar que en Chile esta tecnología se encuentra en fase de prueba y aún no dispone de una oferta comercial activa. Además, la disponibilidad del servicio Direct to Cell se expandirá progresivamente en los próximos meses a medida que aumente el número de satélites en órbita.