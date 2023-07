Revisa aquí: Servel publica nómina de electores que no podrán votar en el plebiscito

30 de Julio de 2023

Son más de 88 mil personas las que se verán imposibilitadas de sufragar el próximo mes de diciembre.

Compartir

El Servicio Electoral (Servel) publicó una nómina especial de electores que no podrán votar en el Plebiscito de Salida del próximo 17 de diciembre, en el marco del proceso constitucional.

En total, son 88.651 las personas que están imposibilitadas de sufragar en esa jornada donde se decidirá su se aprueba o rechaza el borrador de la nueva Constitución que prepara el Consejo Constitucional.

Dentro de los motivos para incluir a los ciudadanos en este listado, además de tener más de 90 años, se consideró a aquellos que “no cuentan con su documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos once años, de acuerdo con la información que obtiene el Servicio Electoral desde el Servicio de Registro Civil e Identificación”.

A eso se suma que estos electores “no han votado en los últimos dos procesos electorales“, según la nómina que maneja el Servel.

¿Puedo reclamar?

Según lo informado por el Servel, aquellos electores que sean parte de esta nómina tienen hasta el lunes 14 de agosto para “reclamar ante el Servicio Electoral quienes consideren haber sido ingresados erróneamente en la nómina especial de personas que se excluirán del padrón electoral”.

“También podrán realizar el trámite quienes tengan un familiar cercano o conocido que vaya a ser excluido”, agregaron.

Para ratificar el reclamo, los ciudadanos pueden realizar presencialmente en las direcciones regionales del Servicio Electoral o por medio de un correo electrónico a reclamos90@servel.cl, acompañando los antecedentes fundantes de la reclamación y fotografía por ambos lados de la cédula de identidad del elector o electora que será excluido del padrón

¿Cómo sé si puedo o no votar en el plebiscito de diciembre?

Para saber si estas en la nómina de electores que no podrán votar en el Plebiscito de Salida del 17 de diciembre, solo debes ingresar en ESTE LINK.