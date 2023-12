VIDEO – Ellos Confían en Ti: la campaña del Gobierno para la tenencia responsable de mascotas

19 de Diciembre de 2023

A la fecha se cuenta con un total de 2.433.603 animales de compañía en el país, con 1.784.176 perros y 649.427 gatos que han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía.

‘’Ellos Confían en Ti’’ es la campaña que lanzó la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), por medio del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), que tiene como objetivo generar conciencia sobre el cuidado de las mascotas y denunciar el abandono y maltrato animal.

La actividad de lanzamiento se realizó en San Joaquín, con un operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos.

“Los animales no son adornos y no son simplemente una compañía ya que pueden sufrir cuando no se les cuida como corresponde. Por lo tanto, tomar conciencia no es solo entender que el maltrato animal, la violencia y el abandono es un delito porque la ley lo dice, sino porque tiene consecuencias para esos animales y esta campaña Ellos confían en ti busca reforzar la cultura de los cuidados y de la responsabilidad. Desde el Gobierno y también desde la ciudadanía podemos ser agentes de cambio y marcar la diferencia con un perrito, gatito u otro animal”, señaló la ministra Camila Vallejo.

Identificar y registrar a los animales de compañía son dos pasos que toda persona debe realizar de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.020, y que resulta vital en caso de extravío. Para ello, tras el implante de microchip (dispositivo interno, subcutáneo) se debe proceder a la inscripción en la plataforma virtual del Registro Nacional.

Adicionalmente, desde la Subdere se han financiamiento de más de 1.500 proyectos de esterilización canina y felina; la inscripción de 502 organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de Tenencia Responsable que los habilita para postular a los Fondos Concursables de Subdere; financiamiento de más de 300 proyectos de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección de animales en todas las regiones del país; diplomados y cursos e-learning sobre esta temática; entre otras iniciativas.