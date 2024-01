VIDEO – Polémica de Pamela Leiva en el peaje: ¿Qué hacer si no tengo efectivo para pagar?

3 de Enero de 2024

A raíz de la reciente polémica de la destacada humorista, muchos se preguntan qué sucede si es que el usuario no dispone de efectivo al pasar por un peaje.

Durante la madrugada de este miércoles, la comediante Pamela Leiva realizó una grave denuncia que ha dado de qué hablar en las redes sociales. Pues por medio de su cuenta de Instagram, la humorista expuso que no la dejaron pasar en un peaje, mientras que seguía a la ambulancia que trasladaba a su madre a un centro asistencial.

Ante esto, Pamela Leiva hizo un live a través de la mencionada red social para informar lo ocurrido. Evidentemente afectada dijo: “A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio (…) no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje… y la ambulancia siguió con ella y aquí me tienen esperando”.

Tras ello, señaló que preguntó sobre la posibilidad de hacer el pago con tarjeta u otro mecanismo, pero recibió una respuesta negativa.

En medio de todo esto, comentó que para su suerte, otro conductor que iba transitando por el lugar le pagó por ella en efectivo, para así poder llegar hasta el centro asistencial. Bajo este contexto, expresó: “Le quiero dar las gracias al señor que me ayudó“.

En cuanto al estado de salud de la mamá de Pamela Leiva, ella indicó que se encuentra estable, pero que por el momento está “con coma inducido y (conectada) a ventilación mecánica“.

¿Qué hacer si no tengo efectivo para pasar por un peaje?

A raíz de esta situación, muchos se preguntan sobre la legalidad de que no se permita pasar un peaje si no se cuenta con efectivo o qué hacer si no se cuenta con este método de pago.

Cabe decir que las diversas carreteras a lo largo de nuestro país, disponen de diferentes medios de pago. Por ejemplo, si no tienes TAG o lo tienes inhabilitado por mora, en la mayoría de las concesiones ofrecen un sistema llamado Pago Tardío TAG, para realizar el pago posterior de las pasadas por los pórticos telepeaje. Para esto, sólo necesitas saber la placa patente del vehículo para pagar. En este caso, el plazo máximo para el pago posterior es de 30 días, contado desde el paso por el pórtico de telepeaje. Puedes revisar tu situación en Pasastesintag.cl, y así evitar multas.

Otro de los métodos de pago en los peajes, es por medio de una tarjeta sin Contacto o TSC. Este mecanismo tiene que ver con una tarjeta prepaga que simplemente se apoya en un lector y la barrera del peaje se abre. De este modo, se necesita que el auto se detenga completamente, a diferencia del uso del TAG.

Además, hay carreteras que cuentan con la posibilidad de pagar con tarjeta de débito, crédito y prepago. Además, en algunos lugares puedes acercarte a las oficinas de pago de algunas autopistas siempre y cuando no excedas el límite de 30 días desde que hiciste tu viaje.