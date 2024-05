Arrendar o comprar un auto: ¿Qué conviene más?

11 de Mayo de 2024

Muchos conductores están en la disyuntiva entre adquirir o arrendar un vehículo. Revisa cuáles son las ventajas y desventajas antes de decidir.

Compartir

Comprar o arrendar un automóvil son dos opciones cada vez más recurrentes para aquellos conductores que están pensando en adquirir un auto.

En ese sentido, para escoger entre ambas alternativas, las personas deben tomar la decisión en función de sus necesidades, finanzas y estilo de vida.

Arrendar o comprar un vehículo tiene sus ventajas y desventajas, por lo que resulta crucial evaluarlas cuidadosamente antes de inclinarse por una.

“Es necesario asesorarse correctamente para no hacer una mala elección y evaluar en forma adecuada los flujos e ingresos. Es básico diferenciar el uso particular del laboral, así como también considerar la frecuencia de utilización, las características del empleo que se le dará y costos asociados a su adquisición, operación y mantención”, explicó a EL DÍNAMO, Orlando Villalobos, gerente comercial de Gama Mobility.

A ello, el ejecutivo agregó que se debe contemplar la disponibilidad de aparcamiento y cuidado, los valores directos e indirectos, definir los requerimientos de disponibilidad del vehículo esperada y evaluar las exigencias que impone lograr esa misma, además de analizar las ventajas versus los gastos asociados a dicha accesibilidad.

“Al comprar un auto se adquiere un activo fijo”

Un diagnóstico similar tiene Caroline Klee, Gerente de Marketing Chileautos-Cargroup respecto a la posibilidad de arrendar o comprar un auto.

En conversación con EL DÍNAMO, Klee indicó que “la decisión de arrendar o comprar un auto depende de varios factores y el más importante es el tiempo que se requerirá el auto. Por ejemplo, si el vehículo se va a requerir de forma esporádica, lo más conveniente es arrendar“.

“Por otra parte, si se planea hacer un uso a más largo plazo y se utilizará de forma constante tanto para el trabajo, vida familiar y vacaciones, entonces conviene comprar un auto. Además, con la opción de comprar, se adquiere un activo fijo, lo cual incrementa el patrimonio de la persona y esto puede ser beneficioso, por ejemplo, para la obtención de créditos de consumo o hipotecarios porque se estaría mostrando un patrimonio mayor”, añadió.

Otro punto a considerar según indicó la Gerente de Marketing Chileautos-Cargroup, es “la depreciación del vehículo, ya que con el tiempo, el auto va perdiendo valor”.

Ventajas y desventajas de arrendar un vehículo

Respecto de arrendar un auto, Caroline Klee indicó que un beneficio importante “es que se evitan costos anexos al costo del vehículo propiamente tal, por ejemplo, no se requiere adquirir seguro automotriz y se ahorran costos de mantención preventiva y correctiva, además del TAG”.

Asimismo, Orlando Villalobos, gerente comercial de Gama Mobility, destacó la menor carga financiera que se realiza arrendando un auto. “Por lo general, el arriendo, cubre los gastos de cuidado y reparación, lo que posiblemente entrega una mayor previsibilidad en cuanto a costos”.

No obstante, “al rentar, los usuarios suelen estar sujetos a restricciones de kilometraje, lo que puede resultar en cargos extras si se excede el límite establecido. También, al finalizar el contrato, la persona no posee el vehículo y no tiene capital acumulado en un activo tangible. Hacer modificaciones al automóvil

arrendado probablemente esté limitado o prohibido”, mencionó Villalobos.