Mundo Tuerca se profesionaliza a través de cursos y diplomados para Mecánica Deportiva y de Alta Competencia

10 de Mayo de 2024

Esta ruta formativa permitirá que alumnos de las carreras de Mecánica y Automatización de Inacap se hagan expertos en estas materias y, para el segundo semestre, estarán disponibles los diplomados para todos quienes quieran ser parte de este mundo con sello tecnológico.

Los motores rugían, los pilotos se equipaban y el público miraba expectante el recorrido de los autos que deleitaron con una muestra participativa del mundo de la Mecánica Deportiva y de Alta Competencia.

Así fue el lanzamiento de un hito único en nuestro país: la profesionalización del Mundo Tuerca que, desde ahora, se trasladará a las aulas para formar a los mejores técnicos y profesionales en la materia.

Esto se realizó en el Autódromo San Antonio de la Región de Valparaíso, hasta donde llegaron alumnos de Inacap de las sedes Maipú, Renca, Curicó, Rancagua, La Granja, Santiago Sur y Valparaíso.

Si bien Inacap lleva décadas liderando la formación en la Mecánica Automotriz en Chile, afianza su liderazgo al tomar en serio la mecánica deportiva y de alta competencia, ya que es la primera y única institución que formará estudiantes con especial foco en estas tendencias que cada vez se masifican más en el mundo.

“Acabo de manejar un Citroën AX, primera vez que manejaba en una pista y se sintió fantástico. Toda la vida me ha llamado la atención esto porque mis papás me inculcaron esa pasión del mundo tuerca y esta experiencia es única e inolvidable”, dijo Brian Olivares, alumno de Mecánica.

Al igual que Brian, más de 13 mil alumnos de Inacap podrán optar a los cursos que los perfeccionarán en Mecánica Deportiva y de Alta Competencia. Además, a fines del segundo semestre de este año, se abrirán diplomados para que, a través del área de Educación Continua, quien quiera perfeccionar sus conocimientos en esta área pueda hacerlo.

“Ha sido una experiencia hermosa; entrar a una pista, manejar… La última vez que me relacioné con esto fue trabajando en un taller mecánico de desabolladuras y ahí me di cuenta de que esto es lo que me gusta y estoy feliz con esta oportunidad”, declaró Magdalena Aguilera, estudiante de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad en Valparaíso.

En la presentación participaron pilotos de renombre como Giuseppe Bacigalupo y se relevó el rol que ha tenido Chile en competencias nacionales e internacionales en esta área, como el Rally Mobil, el WRC, el Dakar y la Fórmula 3, entre otros, donde Inacap ha participado activamente.

De ahí nació la inquietud de desarrollar este plan educativo donde se abordarán temas como la tecnología que envuelve a este mundo, los aspectos éticos para que se respeten los marcos regulatorios en estas disciplinas y el profesionalismo que se requiere.

“La mecánica deportiva y de alta competencia está en la cumbre de la tecnología y es muy importante que la incorporemos en nuestros programas, porque -si bien Inacap ha liderado el mundo de la Mecánica y este último tiempo también en materias de electromovilidad en Chile- esto nos pone a la vanguardia, al considerar todas las dimensiones de esta disciplina para que se estudien, se analicen y se practiquen, de modo que nuestros estudiantes salgan como los expertos que tienen que ser”, expresó el rector de Inacap, Lucas Palacios.

Este fue el primero hito de varios que continuará con una firma de Convenio con la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (FADECH), quien certificará los cursos y diplomados para hacer que la formación impartida por Inacap cuente con todas las credenciales necesarias para sus alumnos.

Además de ser pioneros en la formación académica de disciplinas en las que, hasta ahora, solo se capacita fuera de las instituciones de educación superior, quienes opten por una de estas carreras y especialidades podrán acceder a una alta empleabilidad, atributos que hacen más valiosa esta decisión que contribuye a la productividad del país y a la movilidad social.