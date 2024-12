Navidad y estereotipos: el impacto de los juguetes en la crianza

Actualizado el 26 de Diciembre de 2024

Esta segregación temprana de roles impacta profundamente en cómo nos desarrollamos como sociedad.

Compartir

María Josefina Escobar Investigadora del equipo “Parentalidades Cuidados e Infancias” Escuela de Psicología UAI.

Ayer fui a comprar los regalos de mis hijos por Navidad y quedé impactada. No por los precios ni por la cantidad de gente, sino por la distribución burda y anticuada que vi en los juguetes. En una de las grandes tiendas, los carteles orientaban a los compradores con mensajes como “Radiocontrol remoto” o “Cocinas”, pero lo más llamativo era que cada cartel se acompañaba de la imagen de un niño o una niña.

La distribución era predecible: belleza, cocinas, peluches y muñecas con una niña en pose angelical; juegos didácticos, juegos de mesa, radiocontrol y figuras con un niño riendo, en actitud libre y activa.

Al ver esto, siento que no hemos avanzado nada. Como madre, siempre he dicho a mis hijos que no existen colores ni juguetes exclusivos para niños o niñas, pero la realidad nos contradice. Esta segregación temprana de roles impacta profundamente en cómo nos desarrollamos como sociedad. Los datos lo confirman: en el ámbito de las tareas domésticas y de cuidado, las mujeres seguimos llevando la mayor parte de la carga, y esto se refleja en las cifras del burnout parental, un síndrome de agotamiento ligado a la crianza.

En mi último estudio, evalué a 400 familias constituidas por madres, padres y al menos un hijo/a preescolar. Encontramos que 117 de las madres estaban en riesgo moderado, riesgo alto o ya presentaban burnout parental. En contraste, solo 46 padres se encontraban en esos mismos rangos. Y cuando profundizamos, observamos un patrón inquietante: en las familias donde había padres con burnout, siempre había una madre que puntuaba aún más alto. No existía un solo caso donde el padre estuviera quemado y la madre no.

Estas diferencias tienen raíces profundas. Investigaciones como las de Isabelle Roskam y Moïra Mikolajczak muestran que el burnout parental se desarrolla de forma diferente entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres suelen esperar a estar completamente agotadas para mostrar síntomas, los hombres empiezan a manifestarlos antes, incluso cuando el desequilibrio entre estresores y recursos no es tan grande. ¿La razón? La socialización de roles de género.

Desde pequeñas, a las niñas se les enseña a cuidar: jugar a la casita, con cocinas y muñecas. Crecemos creyendo que es nuestro deber. En cambio, los niños reciben el mensaje de que el cuidado no es su responsabilidad, y ambos internalizan la idea de que las madres saben cuidar mejor. Esto perpetúa una visión desigual, donde los padres se autoexcluyen o son excluidos de las tareas de cuidado. Aunque cada vez más padres adoptan una paternidad activa, la sociedad aún celebra al padre que “ayuda”, mientras que a las madres que hacen lo mismo o más, simplemente se les exige. Peor aún, si fallan, son juzgadas con dureza.

Si queremos cambiar esto y fomentar un mayor involucramiento paterno desde las políticas públicas —como los esfuerzos del programa Chile Crece Contigo o las discusiones sobre el postnatal paterno—, debemos empezar por mirar cómo estamos formando a nuestras niñas y niños. Campañas publicitarias como las que vi en la tienda no ayudan; al contrario, refuerzan estereotipos que obstaculizan el cambio.

Los juguetes no tienen género. Los colores no tienen género. Y, sobre todo, las tareas de cuidado y domésticas tampoco deberían tenerlo. Es hora de que dejemos de perpetuar estas divisiones desde la infancia si queremos construir una sociedad verdaderamente igualitaria.