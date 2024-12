Cómo pasar las fiestas de fin de año en medio de un duelo

23 de Diciembre de 2024

Achs Salud entrega recomendaciones para sobrellevar de forma sana la Navidad y el Año Nuevo cuando se ha perdido un ser querido.

Se espera que las fiestas de fin de año traigan alegría y unión a los hogares, pero no siempre es así. Estas instancias también pueden ser tristes y nostálgicas cuando se ha perdido un ser querido, aunque también revisten una oportunidad para recordar y honrar a quienes ya no están.

Y no hay solo una forma de pasar por estas fiestas. Así lo explica Francisca Lam, jefa de Gestión de Salud Mental de Achs Salud, que apunta a la presión como un factor ineludible. “Hay que evitar pensar que existe una forma correcta de pasar la navidad o el año nuevo, es importante integrar este pensamiento para atravesar por estos días de la mejor manera”, explica la especialista.

Aquí algunos consejos:

1. Recuerda que no hay una forma correcta de sentirte: Está bien no estar bien, evita disimular frente a los demás. La tristeza, la añoranza y cualquier otra emoción que aparezca es válida y es importante que te permitas sentirlas.

2. Conversa con tus seres queridos: Reúnete con tu familia días antes de la celebración y coméntales cómo te sientes. Quizás experimentan lo mismo y pueden acompañarse en ese sentir.

3. Establece límites: Define qué tanto quieres participar en las fiestas de fin de año. No es necesario que seas parte de todas las actividades ni que te quedes hasta el final de la jornada. Incluso no es necesario que asistas a la celebración, solo no olvides estar en compañía cuando te sientas preparado/a. Si es que lo pasas bien, no te sientas culpable por estar feliz.

4. Dedícate tiempo: Antes de la fiesta, realiza actividades que promuevan tu bienestar y autocuidado (comer algo que te guste, hacer ejercicio, meditar, leer, ver una serie).

5. Honra a tus seres queridos que ya no están: encuentra una forma especial de recordarlos. Puedes encender una vela, hacer cosas que les gustaba hacer juntos, poner música que te recuerde a esa persona, ver fotos, etc.

6. Pide ayuda profesional si es necesario: En Achs Salud contamos con un modelo de psicoterapia breve y efectiva bajo una modalidad de atención tanto online como presencial.

Para agendar una consulta y conocer más acerca de nuestros servicios pueden acceder al sitio Achssalud.cl. Si quieres profundizar en este tema, hoy a las 10:30 se realizará el webinar “Cómo enfrentar las fiestas extrañando a un ser querido”, a través de zoom. Es abierto a la comunidad y puedes inscribirte en este link.