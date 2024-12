Buscachela: la aplicación que recopila todas las botillerías que se encuentran abiertas cerca tu casa

31 de Diciembre de 2024

El geolocalizador de botillerías cercanas cuenta actualmente con los datos de más 6.000 puntos de expendio de alcohol en todo Chile.

¿Tienes sed y no encuentras una botillería abierta para comprar bebidas y alcohol cerca del lugar donde te encuentras? Justamente en eso pensó el creador de Buscachela, una aplicación que permite encontrar al instante todos los negocios que se encuentran abiertos en horarios poco habituales en Santiago y en Regiones de Chile.

“Se me ocurrió porque muchas veces me daba cuenta que la gente perdía mucho tiempo buscando botillerías, a veces en barrios que no se conocen o uno caminaba o viajaba de más solamente por desconocer dónde estaba el punto de abastecimiento más cercano. Entonces Buscachela ayuda, justamente a encontrar el proveedor con el cliente o consumidor más cercano esté donde estés”, explicó a EL DÍNAMO, Guido Gutiérrez Fernández, creador de la App.

Buscachela de licorerías, botillerías y minimarkets

El geolocalizador de botillerías cercanas Buscachela, cuenta actualmente con los datos de más 6.000 puntos de expendio de alcohol en todo Chile.

Junto a ello, los usuarios pueden colaborar agregando las direcciones de botillerías que no se encuentran en Buscachela. “La idea es formar la comunidad de cheleros que buscan botillerías abiertas cerca de sus casas o lugares de diversión”, añadió Guido.

Puedes descargar la aplicación directamente en ESTE LINK o acceder al sitio web HACIENDO CLICK ACÁ.