Admisión 2025: datos de cómo postular correctamente a la Educación Superior

3 de Enero de 2025

La etapa de postulación a las 45 universidades que participan del Proceso de Admisión 2025 por el sistema de Acceso Mineduc, se efectuará desde ese mismo día hasta el jueves 9 de enero a las 13.00 hrs.

Compartir

Los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024 serán entregados el lunes 6 de enero de 2025 y podrán ser consultados en línea en las páginas de Acceso Mineduc y el DEMRE, a partir de las 08:00 horas.

La etapa de postulación a las 45 universidades que participan del Proceso de Admisión 2025 por el sistema de Acceso Mineduc, se efectuará desde ese mismo día hasta el jueves 9 de enero a las 13.00 hrs.

Posterior a ello, el lunes 20 de enero de 2025 a las 12:00 horas, se dará a conocer en línea los resultados de postulación a las universidades participantes en el Proceso de Admisión 2025.

En tanto, el martes 21 de enero, comienza la etapa de matrícula a las 45 universidades participantes en el Proceso de Admisión 2025, periodo que se extenderán hasta el jueves 30 de enero.

¿Dónde se realizan las postulaciones para la Educación Superior?

Las postulaciones se hacen 100% online en el sitio web del DEMRE o del Mineduc y se entra con el número de documento y la clave del portal.

Recomendaciones de Formando Chile para los estudiantes

Los estudiantes deben tener conocimiento de que pueden postular hasta a 20 carreras y que dicha postulación debe realizarse en orden de preferencia, de mayor a menor interés. Por ejemplo, si un joven queda en la alternativa dos, ahí se corta la lista. Entonces cómo ordene las preferencias es muy importante en este proceso.

Así, es muy importante el proceso de postulación en sí mismo, por lo que es muy recomendable que los estudiantes tengan un plan A, un plan B y un plan C, para no pensarlo en el momento. Cuando eso se trabaja con tiempo, se hace más rápido y eficiente el proceso de postulación.

Cada carrera y cada universidad pondera cada componente del ingreso de forma diferente, por lo que es relevante que los alumnos puedan conocer bien las ponderaciones de cada carrera e institución, ya que según cómo cambia la ponderación, cambia el puntaje con el que postulan.

Aquí entran en juego el Ranking, el NEM (nota de enseñanza media) y el puntaje de la PAES. Hay universidades que dan más peso al puntaje de la PAES y otras le dan más peso a las notas del colegio. Entonces, si en el colegio le iba muy bien, pero en la Paes no le fue tan bien, hay algunas universidades y carreras que le convendría postular más que a las otras que ponderan más la Paes.

Para quienes no obtuvieron el puntaje que esperaban, la recomendación es que se lo tomen con calma, porque este proceso o pueden repetir en la PAES de invierno, que es en seis meses más, entonces no deben esperar todo un año. La Paes respeta el mejor puntaje de cada proceso.

Para quienes cumplan con los requisitos para acceder a la gratuidad en educación superior (tener nacionalidad chilena y provenir de un hogar perteneciente al 60% de menores ingresos del país), es fundamental revisar si la institución está acreditada.

Otro aspecto crucial a tener en cuenta es la frustración. No desanimarse en caso de que el puntaje obtenido no sea el esperado. Lo importante es que los estudiantes sepan que, si bien este es un hito relevante en su vida, no es determinante para su futuro profesional, el que pueda iniciar ahora o incluso más adelante. Existen diversos caminos y oportunidades para poder ingresar a la universidad y carrera de su interés.

Clase gratuita de apoyo al proceso de postulación

Con el objetivo de entregar un espacio educativo, participativo y de apoyo a jóvenes que rindieron la PAES, de manera que puedan planificar sus postulaciones de manera informada, la corporación Formando Chile realizará una clase gratuita vía streaming el lunes 6 de enero a las 10.00 hrs.



En la oportunidad, se entregará consejos prácticos para interpretar los puntajes, se responderá preguntas en vivo, se orientará a los estudiantes en el uso de la plataforma de postulaciones y explicará cada paso a través de un caso, se explicará las fechas clave del proceso y cómo aprovechar los beneficios estudiantiles, entre otros.