Natureza: CMPC evalúa nuevo proyecto de celulosa en Brasil

29 de Abril de 2024

Ejecutivos de la compañía firmaron un protocolo de intenciones con el Gobierno de Rio Grande do Sul y se ingresaron a trámite autorizaciones ambientales para desarrollar los estudios técnicos y las evaluaciones necesarias.

CMPC y el Estado de Rio Grande do Sul acordaron un protocolo de intenciones para avanzar en la evaluación de un proyecto integral, llamado Natureza, que reúne una nueva planta de celulosa, además de infraestructura vial y portuaria, forestación asociativa sustentable, conservación y promoción cultural.

El protocolo de intenciones incluye, entre otras materias, obras viales y portuarias necesarias para la operación del proyecto, que se ubicaría a 15 kilómetros de la ciudad de Barra do Ribeiro.

“Nuestro Estado de Río Grande del Sur ofrece y da certezas y seguridad para que inversiones tan relevantes como estas puedan desarrollarse”, afirmó el Gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Agregó: “realizamos cambios a nuestro código de Medio Ambiente para que las inversiones puedan desarrollarse adecuadamente y sin descuidar nuestro entorno (…) además, ampliamos las áreas en que la silvicultura puede ejecutarse y crecer en el estado”.

El protocolo forma parte de las estrategias de desarrollo de los estados de Brasil para el estímulo y promoción de inversiones como Natureza, por tratarse de un proyecto de gran envergadura para Rio Grande do Sul y que amplía y diversifica su matriz productiva.

Natureza es el proyecto industrial y la inversión más grande en la historia riograndense e incluye inversiones relevantes en Barra do Ribeiro y los puertos de Pelotas y Rio Grande.

En paralelo, CMPC ingresó a trámite solicitudes de permisos para diversos monitoreos a la Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), organismo técnico del Sistema Estadual de Protección Ambiental de Rio Grande do Sul.

Así, los equipos de CMPC podrán desarrollar los estudios técnicos y evaluaciones ambientales necesarias para la elaboración definitiva del proyecto industrial que sería presentado a decisión del Directorio de CMPC a mediados de 2026.

En caso de aprobación, las obras se desarrollarían en un plazo no mayor a tres años.

Según Luis Felipe Gazitúa, Presidente de Empresas CMPC, “estamos iniciando un proceso de evaluación para un gran proyecto que se inserta en la estrategia de internacionalización que CMPC inició hace más de tres décadas y que hoy tiene presencia industrial en nueve países de América”.

El proyecto Natureza

La concepción integral del proyecto Natureza reúne industrialización, infraestructura vial y portuaria, forestación asociativa sustentable, conservación y promoción cultural.

Implica la construcción de una fábrica para producir hasta 2,5 millones de toneladas anuales de celulosa kraft blanqueada de fibra corta (BHKP), con posibilidad de posterior ampliación, bajo los más altos estándares mundiales de protección al medio ambiente, eficiencia y calidad.

La planta se proyecta levantar a 15 kilómetros del centro urbano de Barra do Ribeiro, ciudad que a su vez se encuentra a 61 kilómetros de Porto Alegre, la capital del Estado, y a 34 kilómetros de la actual fábrica de celulosa de CMPC en Guaíba.

Natureza potenciará la capacidad de la hidrovía del Estado, utilizando barcazas para el transporte de madera y muy especialmente de la celulosa producida, además de ampliar la actual capacidad y operaciones de los puertos de Pelotas y Rio Grande.

En el ámbito de la conservación, Natureza busca proteger y potenciar la reserva particular de patrimonio natural (RPPN) de Barba Negra, mediante la creación del Parque Ecológico Barba Negra, el cual se convertirá en referencia para la preservación, biodiversidad, estudios ambientales y conocimiento general de las personas, mediante un circuito debidamente protegido y sustentable que permitirá recorrer y conocer parte de la flora y fauna nativa de mayor relevancia para el Estado.

En caso de concretarse el proyecto, implicaría una inversión de US$ 4 mil millones para la nueva unidad industrial, US$ 420 millones en distintas obras de infraestructura vial y US$ 150 millones para el desarrollo de un nuevo terminal portuario en Rio Grande, así como también una ampliación en el Puerto de Pelotas.

Esto contempla, en su fase de construcción, más de 12 mil empleos, prioritariamente locales.