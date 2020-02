Entrenador de Cristian Garin: “Un Grand Slam es algo que se puede dar tranquilamente”

El entrenador del tenista nacional Cristian Garin, Andrés Schneiter, analizó el buen presente de su pupilo en el circuito profesional, quien trepó al “top-20” del ranking mundial tras ganar los ATP 250 de Córdoba y ATP 500 de Río de Janeiro.

En cuanto al trabajo que realiza con el “Tanque”, en la antesala a su debut en el ATP 250 de Santiago, el coach argentino declaró a El Mercurio que “siempre seguimos la misma línea, mejorar todos los aspectos, como jugador y cada vez estar más tranquilos. Ya el año pasado logró cosas muy buenas por el lado de la presión. También lo logró a finales de 2018 ganando tres challengers. La presión la va manejando excelente. Jugar en casa también es mucha presión. La verdad es que el año pasado ya fue espectacular, ganando dos títulos, incluido un ATP”.

“Va por un buen camino, mejorando y pasando metas. Estuve con Mariano Puerta, con el que arrancamos con ránking 500 y fue finalista en Roland Garros en 2005. Con Puerta fue todo muy rápido, en 10 meses pasó de la nada a ser 8 del mundo. Con Cristian es más un proceso y no sé el techo que tenga, porque él jugando, entrenando, lo hace a un nivel altísimo”, añadió.

Consultado cuál es el punto que más se ha reforzado, Schneiter señaló que “trabajo más desde la parte mental, y ahí es donde Cristian ha mejorado más en este tiempo. Hemos mejorado también en la parte tenística, pero es una evolución que a veces se da con la madurez del jugador”.

De cara a lo que viene, el entrenador de Garin se muestra optimista. “Cristian va a ser uno de los jugadores que va a estar peleando esas cosas. Pero no hay que desesperarse. En el polvo se siente en su casa y en cemento no es que no se sienta bien, pero todavía le falta jugar un poquito más allí”, apuntó.

“Cristian ha derrotado a Tsitsipas, a Zverev, y ellos son los que vienen detrás, así que él puede entrar en esa parte. Hay que empezar a jugar con ellos y ver si podemos dar el salto. A veces un Grand Slam es resultado del cuadro. Entonces es algo que se puede dar tranquilamente”, complementó.

Frente a las expectativas en el torneo que se juega en San Carlos de Apoquindo, donde el nacional llega como el principal favorito al título, Schneiter indicó que “este es el primer torneo que jugamos en Chile desde que trabajo con él. Y nos ha recibido un montón de gente. Estoy muy contento y disfrutando este momento”.