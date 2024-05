VIDEO – Impactó a sus seguidores: la inesperada confesión de Coté López sobre su situación sentimental

12 de Mayo de 2024

La empresaria entregó nuevos detalles sobre su vida amorosa y sorprendió a sus seguidores.

Coté López sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre su actual relación con Luis Jiménez, luego de que a fines de 2023 confirmara el quiebre de su matrimonio.

Esta semana, la influencer a través de un live de Instagram, causó impacto al revelar que “no estaba soltera”, sin entregar mayor información sobre cómo estaban las cosas con el Mago.

Tras ello, Coté López subió un registro a sus redes sociales para aclarar que retomó su relación con Luis Jiménez. Además, dio a conocer los motivos por los que no lo había informado antes.

Coté López confirmó que retomó su relación con Luis Jiménez

En este sentido, la empresaria, comenzó relatando: “Cuando nos separamos con Luis yo lo subí, y lo subí para ustedes, porque obviamente ustedes me siguen y nos quieren y todo el cuento ¿verdad? Pero me pasó que apareció en todos los diarios, que aparecieron en la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso“.

Sobre su relación con el ex futbolista, López sostuvo que “estamos juntos hace meses y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales”.

“Estaba evitando subir, para que no hablaran, porque no me gusta, no me gusta que yo diga algo acá y aparezca después en un diario, más encima cambiada la información, me carga (…)”, agregó.

Para cerrar, Coté López aseguró a sus seguidores que “lo voy a empezar a mostrar de nuevo, porque estamos todo el día juntos, así que obvio que lo van a ver“.