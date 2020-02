Miguel Riffo por Colo Colo: “Siempre voy a estar a disposición”

El entrenador Miguel Riffo se mostró dispuesto a llegar a la banca de Colo Colo, la que quedó vacante luego del despido del entrenador Mario Salas.

El ex defensa, que como jugador ganó siete títulos nacionales con el “Cacique”, afirmó que podría asumir el desafío de tomar al equipo en el complicado momento que está viviendo, agregando que lo haría como una forma de agradecimiento a la institución.

“Le tengo un cariño especial al club y siempre voy a estar a disposición, en todo sentido, uno debe ser agradecido de todo lo que me brindó la institución, la forma de mostrar ese agradecimiento es con sacrificio y profesionalismo”, expresó Riffo al programa Nexo de ESPN Chile.

El director técnico agregó que “en este momento, que se habla de tomar un ‘fierro caliente’, creo que uno siempre está preparado en todo sentido, me he estado preparando permanentemente en mi etapa de formación y en los clubes que he estado”.

Sobre el actual momento de los albos, el ex futbolista afirmó que “es complicado con este inicio dificultoso a nivel deportivo. Perder cuatro partidos seguidos en el Campeonato Nacional más el despido de Mario es un problema, no es fácil salir de un momento así, pero no cabe ninguna duda de que Colo Colo puede salir adelante”.

Tras su retiro en 2011, Miguel Riffo comenzó su carrera como entrenador. Hasta ahora ha estado a cargo de Unión La Calera (2015-2016) y Deportes Iquique (2018).