Argentinos se lanzan contra Mauricio Pinilla por criticar al Dibu Martínez

26 de Diciembre de 2022

El ex seleccionado chileno cuestionó las celebraciones del portero albiceleste, generando la reacción de los medios e hinchas trasandinos.

Compartir

Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, ex futbolista profesional chileno, se transformó en el blanco de las críticas de parte de los medios e hinchas de Argentina, tras lanzar un duro cuestionamiento hacia el polémico albiceleste Damián Emiliano Martínez, conocido como Dibu Martínez.

El ex delantero nacional, que actualmente trabaja como comentarista de ESPN Chile, cuestionó al golero del campeón del Mundo, quien durante las celebraciones en Buenos Aires portó un muñeco del delantero Kylian Mbappé, quien le marcó cuatro goles en la final que terminó definiéndose en penales.

“Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”, afirmó.

El ex seleccionado nacional agregó que “cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi? ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé?”.

La reacción de los medios e hinchas argentinos

Los comentarios de Mauricio Pinilla sobre el Dibu Martínez cruzaron la frontera y llegaron a Argentina, en donde tanto la prensa como los hinchas defendieron con todo al polémico golero.

“Mauricio Pinilla, ex jugador chileno, criticó la actitud del Dibu Martínez contra Mbappé. Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos, tiró”, señaló el medio deportivo argentino Olé.

TyC Sports, la cadena de televisión oficial del fútbol argentino, comentó la declaración con emojis de dedos pellizcados y bostezos, en una señal de burla hacia el ex jugador chileno.

🇨🇱💥🧤 Mauricio Pinilla, ex jugador chileno, criticó la actitud del Dibu Martínez contra Mbappé



🗣️ "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", tiró



🎙️ ESPN Chile pic.twitter.com/Ad7UsCSV3z December 26, 2022

🤌🥱 El chileno Pinilla arremetió contra el Dibu: "¿Quién es? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? ¡Le clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales".



🎙️ ESPN Chile pic.twitter.com/QiyDhxjZjR — TyC Sports (@TyCSports) December 26, 2022

A las reacciones de los medios se sumaron la de los hinchas trasandinos, quienes mencionaron el recordado palo de Pinilla ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

¿Quién es Mauricio Pinilla? Yo les cuento: un futbolista chileno que se tatuó un remate al arco que no entró y le puso EN INGLÉS "a un centímetro de la gloria"pic.twitter.com/XbCJJ9Z4I6 https://t.co/kYBGZ7xRaw December 26, 2022

Es joda, no?

El mismo Pinilla que se tatuó UN GOL ERRADO en un partido en el que quedaron eliminados en octavos en un Mundial?



Es joda. pic.twitter.com/FCyXv290Om — Pablo M. Monti 🇦🇷⭐⭐⭐ (@PabloMMonti) December 26, 2022