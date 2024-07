Mauricio Pinilla y su lucha contra la depresión: “Llevo ocho meses sin consumir alcohol”

18 de Julio de 2024



Mauricio Pinilla entregó detalles de su lucha constante contra la depresión, que lo ha acompañado gran parte de su vida y que ha enfrentado a través de tratamientos y cambios en su vida.

En entrevista con el programa Con Contenido, de Francisco Sagredo, el ex atacante de la U relató cómo uno de los grandes golpes que sufrió fue su salida de TVN.

“Fue un baño de agua fría. Tenía muchas ganas de seguir y lamentablemente no se dieron las condiciones, pero como que mi cabeza y mi cuerpo me dijeron tienes que parar un poco. Y me llegó justo en ese momento, en el momento que estoy ahora, que estoy reconstruyendo lazos familiares, con mis hijos y estoy muy contento con eso, porque me estoy tomando el tiempo para realizarlo”, indicó el otrora seleccionado.

Sobre su salud mental, Mauricio Pinilla recordó que “a los 20 años tuve mi primera crisis de pánico y mi primera crisis de angustia, he tenido que estar medicándome constantemente. A veces cuando se me consume la energía, en los momentos más bajos, me dieron estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente y que me ha tenido en clínicas psiquiátricas acá en Santiago”.

En su proceso para estar mejor, Pinilla precisó que se desintoxicó, por lo que el consumo de alcohol ya no es tema para él.

“Creo que he hecho un tratamiento súper correcto, he tenido que alejarme de los excesos, así que estoy contento de que ya llevo ocho meses sin consumir alcohol, por ejemplo. He tenido que hacer una vida mucho más sana, estoy cien por ciento dedicado al deporte, cien por ciento dedicado a mis hijos, a mis temas familiares, a mi trabajo”, puntualizó el ahora comentarista deportivo.