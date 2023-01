Presidente de Azul Azul desclasifica que en el directorio de la U hay un hincha de Universidad Católica

15 de Enero de 2023

Michael Clark asegura que hay diferencias insalvables al interior de la mesa que comanda a Universidad de Chile.

Luego de cinco temporadas consecutivas donde Universidad de Chile se olvidó de la parte alta de la tabla de posiciones y tuvo que pelear por no descender por segunda vez en su historia, la concesionaria Azul Azul está confiada en dejar atrás los malos momentos bajo la conducción del entrenador argentino Mauricio Pellegrino.

Como si fuera poco, el anhelo de recuperarse como institución en lo deportivo también coincide con el posicionamiento en gestión. Para conseguirlo, la testera que conduce a los universitarios prometió hace unas semanas que durante el primer semestre pretenden concretar la compra de un terreno que permita la construcción de un estadio.

En ese contexto, Michael Clark Varela, presidente de Azul Azul, sostuvo que “se ha ilusionado mucho al hincha azul con esto durante décadas y yo no lo voy a hacer. Estamos llevando adelante un trabajo arduo y silencioso para darle sostenibilidad al club en el tiempo. Esto es un sueño, pero también es una necesidad… debemos ser cuidadosos con la ilusión de nuestros hinchas, a quienes muchas veces se les ha prometido la construcción de un estadio. Y porque, si bien yo no creo en la mufa, es mejor no correr riesgos”, aseguró el empresario.

En materia deportiva, el timonel estudiantil presentó su proyecto 2023, donde espera que la U retorne a la arena internacional. “Este club siempre debe ser protagonista. Pero prometer títulos es vender humo. Ser protagonistas equivale a estar arriba en la tabla y aspirar a competencias internacionales. Tenemos un cuerpo técnico de lujo encabezado por Mauricio Pellegrino y un plantel bien reforzado. Confiamos en que este año será mucho mejor que el 2022″, dijo en La Tercera.

Diferencias “insalvables” en el directorio de Azul Azul

Clark, en paralelo a los objetivos deportivos e institucionales, reveló algunos detalles de la interna del directorio de la concesionaria Azul Azul. José Joaquín Laso es uno de los directores que ha cuestionado el manejo del presidente de la U en el último tiempo. Acusa que las decisiones las toma en solitario.

“Con Laso también tengo una diferencia insalvable. Laso es hincha de Universidad Católica y yo soy hincha de Universidad de Chile. Esta diferencia es, en realidad, absolutamente insalvable”, confesó.

“Las dos o tres personas que han dicho o insinuado que soy un patrón de fundo han despreciado siempre el trabajo que hace toda la gente que está en el club, pero, más grave aún, le faltan el respeto a lo que significa la U… El directorio es el encargado de administrar la sociedad y ha delegado parte de sus facultades en los ejecutivos y sus gerentes. Pero nos hemos enfocado, de buena manera, en llevar adelante el devenir general de la institución, la definición y verificación de la ejecución de los planes y presupuestos y en la fijación de los lineamientos generales del club”, sentenció.