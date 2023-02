Así desclasificó Carlos Chandía el supuesto intento de soborno de Marcelo Tinelli

15 de Febrero de 2023

El alcalde de Coihueco desclasificó una escena con, supuestamente, enviados del reconocido presentador argentino.

Las últimas declaraciones del ex árbitro Carlos Chandía han generado diversas reacciones en Argentina. El actual alcalde de Coihueco desclasificó un hecho que, supuestamente, vincula al reconocido presentador y empresario Marcelo Tinelli cuando era el presidente de San Lorenzo de Almagro.

Según la máxima autoridad de esta comuna de la Región del Ñuble, el animador argentino habría intentado sobornarlo en la antesala del partido que disputó el equipo trasandino frente a Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores 2009 (2-0 ganó el club asunceño).

“Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venían a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada. Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares”, relató Chandía.

“Posteriormente, fuimos a almorzar y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los fui a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo: ‘Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones'”, contó el ex juez en Radio Futuro.

Las reacciones en Argentina

Estas palabras de Carlos Chandía remecieron al medio futbolístico y del espectáculo trasandino. El diario Olé, por ejemplo, se comunicó con el entorno de Marcelo Tinelli, donde desmintieron de forma tajante lo que narró el alcalde de Coihueco.

“En 2009 Marcelo no era dirigente, nunca lo vio a Chandía y jamás hizo eso. La verdad es que es cómico, o tragicómico, lo que dice ese señor… Es un delirio, poco serio”, son frases que publica este medio desde el lado del conductor de televisión.

En el año en que Chandía relata los hechos, Tinelli no era timonel de San Lorenzo, pero sí trabajaba en el área de marketing. También era intermediario para llevar jugadores al equipo.