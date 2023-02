Inferiores de la Roja en grave crisis: sin Mundial y 12 goles en contra en dos partidos

23 de Febrero de 2023

La gestión de Pablo Milad con la selección chilena como presidente de la ANFP sigue sumando fracasos.

La selección chilena atraviesa por una profunda crisis en todas sus categorías. No es misterio que la conducción de Eduardo Berizzo en la adulta no ha funcionado hasta el momento, pues el último triunfo que registra la Roja mayor fue el 1 de febrero del año pasado cuando se impuso por 3-2 a Bolivia, en La Paz, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Un año después, con nueve partidos sin ganar, el panorama de cara a la Copa Mundial de 2026 es sólo incertidumbre y, pensando en el recambio para ese proceso, la situación no cambia mucho. Empeora si se quiere.

La Sub 20 de Patricio Ormazábal ni siquiera pudo avanzar al hexagonal que otorgaba cuatro cupos a la cita planetaria juvenil que se desarrollará en Indonesia. Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador se quedaron con los pasajes, mientras la escuadra nacional lamentó el pobre rendimiento que el estratega pudo sacarles a promisorias figuras del equipo como Lucas Assadi, Joan Cruz y Darío Osorio. El técnico fue cesado después del torneo.

Pero no es lo único, la Sub 16, que está participando en Israel en un torneo de desarrollo de la UEFA, no ha tenido una buena actuación bajo la conducción del entrenador Ariel Leporati.

La Sub 16 recibe 12 goles en dos partidos

En el primer partido en suelo israelí, esta versión de la Rojita sufrió una importante goleada. Fue apabullada por 8-0 por el combinado de Rumania, en un resultado que encendió la alerta por el trabajo que se está desarrollando en la categorías menores por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Consumada esta derrota, el segundo partido disputado este jueves también resultó con una goleada en contra de parte de República Checa. El cuadro europeo venció por 4-1 y el único tanto chileno fue obra de Vicente Ramírez.

Su próximo desafío será el local Israel el domingo a las 9:30 horas de Chile.