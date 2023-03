Alexis Sánchez explica el impacto que tuvo Nelson Acosta en su carrera

25 de Marzo de 2023

Nelson Acosta fue dado de alta, tras ser internado de urgencia en una clínica de Rancagua producto de un paro respiratorio.

Alexis Sánchez dio cuenta del impacto que tuvieron sus entrenadores a lo largo de su carrera, teniendo especiales palabras para Nelson Acosta, quien enfrenta problemas de salud.

Acosta fue el DT de Alexis en Cobreloa, donde lo hizo debutar a la edad de 15 años y el atacante de la Selección Chilena recordó esos momentos en entrevista con 24 Horas.

“Me ayudó, me hizo debutar, me enseñó. Tenía 15 años. Se sentaba y decía vengan para acá (a los referentes del plantel). Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros. Yo atrás no podía mirar. Decía: ‘Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos, somos boludos nosotros ya’. Yo decía: ‘quédate callado’, porque el jugador grande se podía sentir opacado por uno que tenía 15 años”, detalló a Gustavo Huerta.

Alexis detalló que “mi sueldo eran 200 lucas al mes y vivía con eso. Tenía que mandar a Tocopilla, a mi mamá. Él me marcó mucho. Después me llamó a la selección. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin la oportunidad de Acosta yo no estaría aquí”.

“Informamos que Don Nelson Acosta López (reconocido ex Director Técnico de la Selección Chilena de Fútbol), quien había sido hospitalizado el 18 de marzo en la Unidad de Cuidados Intermedios de Clínica Isamédica, hoy fue dado de alta y continuará la rehabilitación en su domicilio”, informó el recinto asistencial.

Respecto a los adiestradores que tuvo en Europa, Alexis Sánchez apuntó que “Mourinho es especial. Guardiola organiza todo. Es un detallista en todo ámbito. Wenger, señor del fútbol. Siempre elegante, respetuoso. Me gustaría mezclar todo eso y enseñarle a los niños pequeños acá en Chile”.

En esta línea, apuntó que Pep Guardiola quedó “sentido” con él tras no fichar en Manchester City. “Ya no volvimos a hablar. No sé si se enojó, pero estaba sentido. Estábamos a punto (de firmar)”, puntualizó.