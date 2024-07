Michelle Carvalho y la condición de Alexis para estar juntos: “No nací para ser mantenida por nadie”

15 de Julio de 2024

En el último capítulo de Sin Editar, la modelo brasileña entregó las razones que hicieron que terminara su affaire con Sánchez, tras cuatro años "entre idas y venidas".

Compartir

Michelle Carvalho es uno de los principales rostros que dicen presente en Gran Hermano 2, pero antes de sumarse al encierro en Buenos Aires grabó un nuevo episodio del podcast de Pamela Díaz, donde se refirió a su relación con Alexis Sánchez.

En el último capítulo de Sin Editar con La Fiera, la modelo brasileña entregó las razones que hicieron que terminara su affaire con Sánchez, tras cuatro años “entre idas y venidas”.

Al respecto, Pamela Díaz le preguntó si se aburrió de estar con el delantero de la Selección Chilena, cuyo último club fue el Inter de Milán.

“No, nunca me aburrió, siempre me entretuve bastante, pero me dijo que si quería estar con él yo no podía estar (en la tele) ni en Chile“, explicó Michelle Carvalho.

En esta línea, la chica reality dejó en claro que “a mí me encantaba trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces yo dije yo no nací para ser mantenida por nadie“.

Ante esto, Carvalho fue invitada a sumarse a un reality show y aceptó, con lo cual perdió contacto con Alexis Sánchez y su relación nunca se reanudó.

Pero la modelo además entregó un detalle inédito, ya que fue ella la que le regaló uno de sus preciados perros a Alexis.

“Yo le regalé uno de los perros. Él también me dio uno, pero me lo robaron en Miami”, confesó.