Arturo Vidal trata de “payasito” a Mauricio Israel por acusación contra Darío Osorio: “Hace mucho daño”

28 de Marzo de 2023

El volante de la Roja se lanzó contra el comentarista deportivo, quien aseguró que el futbolista juvenil había sido apartado de la selección por indisciplina.

Arturo Erasmo Vidal Pardo, futbolista del Flamengo de Brasil y la selección de fútbol de Chile, lanzó una fuerte declaración en contra del comentarista deportivo Mauricio Israel, quien difundió un rumor sobre el mediocampista juvenil Darío Osorio.

El cruce surgió a partir de los dichos del comunicador en el programa Círculo Central de TV+, en donde acusó al jugador de Universidad de Chile de cometer un acto de indisciplina, el que le habría costado la permanencia en la concentración de la Roja que disputó el amistoso ante Paraguay.

“Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera”, aseguró Israel.

La situación fue desmentida por el entorno del joven volante, que precisó que el deportista fue apartado del plantel debido a una molestia física que arrastraba.

El descargo de Arturo Vidal contra Mauricio Israel

Tras el partido ante los paraguayos, Arturo Vidal fue consultado sobre la controversia, entregando una contundente respuesta en contra de Mauricio Israel.

“Quiero aclarar una cosa. No sé cómo se llama este payasito que está en la tele que habló muy mal de (Darío) Osorio. Eso hace mucho daño, a un jugador que tiene mucho talento, uno de los próximos que se puede ir a Europa”, expresó el oriundo de San Joaquín.

El mediocampista afirmó que el juvenil de la U es “muy humilde” y que el rumor lanzado por el comentarista de televisión busca “dañarlo a él, dañar a su familia”.

“(Osorio) con suerte dice hola, porque es muy callado, muy tímido, así que por favor paren ese comentario y no lo pongan en todos lados”, insistió.

Sobre el supuesto encontrón con el entrenador Eduardo Berizzo, el King aclaró que “él no entrenó ni un día con nosotros, llegó con un pancorazo, estuvo en el gimnasio, se preparó bien, le hicieron terapia, pero no pudo estar en este partido. Después se fue. Nunca pasó nada de lo que dijeron. Eso molesta mucho“.