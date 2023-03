“Por qué se le sigue dando pantalla” y otras duras frases de Pamela Leiva contra Mauricio Israel

25 de Marzo de 2023

Pamela Leiva cuestionó que después de todo lo que ocurrió, Mauricio Israel aún esté en televisión.

Pamela Leiva, comediante, fue una de las invitadas al más reciente episodio de Podemos Hablar junto a Diego Urrutia, Luis Slimming y Maly Jorquiera.

En la oportunidad, dedicó varias frases en contra de Mauricio Israel, cuestionando que continúe en televisión luego de las polémicas que protagonizó en el pasado y que lo obligaron a dejar Chile.

Ocurrió cuando el animador Jean Philippe Cretton le consultó si actualmente había “algún machista de hoy de la industria que a ti te genere una especial cosa“.

“¿Como que paremos la tontera?”, consultó Pamela Leiva, para luego responder que “hay personas que hoy día están en algunos espacios que no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres“.

“No lo entiendo”

Fue ahí que Pamela Leiva puso como ejemplo a Mauricio Israel. “A mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla“, manifestó.

“Una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó con él. De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo. No me gusta tampoco“, cerró.