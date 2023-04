“Lo mejor que me ha pasado”: padre de Nicolás Massú se casó con pareja 28 años menor

7 de Abril de 2023

Manuel Massú formalizó su vínculo con Jimena Fredes, con quien lleva 14 años de relación.

Manuel Massú, padre del ex tenista y actual capital del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, se casó durante esta semana con su pareja, la educadora de párvulos Jimena Fredes, con quien tiene 28 años de diferencia en edad.

La pareja se conoció hace 14 años durante la reinauguración de un pub. En aquel momento él tenía 61 años de edad y ella 33. Hoy tienen 75 y 47, respectivamente.

En una entrevista a Las Últimas Noticias, Fredes habló sobre su vínculo con el patriarca de la familia Massú, señalando que la decisión de casarse fue “muy pensada” y que surgió tras más de una década de convivencia.

“Estábamos en Mendoza y celebrando nuestro aniversario, Manuel me miró y me dijo: ¡Nos casamos!. Yo le pregunté, ¿estás seguro?. Y él me respondió: Absolutamente“, relató.

Sobre la diferencia de edad, la ahora esposa del padre del ex tenista señaló que “a Manolo yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser tiene más energía que yo, y no se nota. Tiene ganas de hacer cosas, de salir, de pasear y cuesta seguirle el ritmo. Nuestra vida no ha cambiado porque hace mucho tiempo vivimos juntos. Tenemos muchísimos panoramas”.

Massú también habló sobre su relación y reconoció que “mi vida me cambió con ella. La verdad de las cosas es que creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo, estoy muy pero muy feliz“.

La separación de los padres de Nicolás Massú

El papá de Nicolás Massú rehizo su vida sentimental tras su separación de Sonia Fried, conocida como la Tía Sonia. El matrimonio entre los padres del doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 llegó a su fin en 2009, alcanzando a durar 35 años.

En una entrevista otorgada en 2015 al programa Más Vale Tarde, Fried abordó el quiebre con su ex esposo, asegurando que pasó malos momentos durante los años en los que vivió con Massú.

“Me saqué la mochila. ¡Nunca más lloré! ¡Nada! Porque yo lo pasé muy mal en el matrimonio, por las infidelidades y todas las cosas. No es muy agradable saber, que todo el mundo te diga… No es agradable. Al menos ahora está totalmente superado“, señaló en aquella oportunidad.