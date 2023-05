FIFA Gate: testigo clave conoció su condena por sobornos y se libró de la cárcel

12 de Mayo de 2023

Alejandro Burzaco, quien había escapado a Italia antes de ser detenido, es catalogado como el "testigo estrella" y fue protegido por delatar a los dirigentes en este escándalo mundial.

Después de que fuera extraditado a Estados Unidos hace ocho años, el empresario argentino Alejandro Burzaco conoció su sentencia al ser declarado culpable de tres cargos que le fueron imputados en el marco del denominado FIFA Gate.

El empresario trasandino, ex líder de la empresa Torneos y Competencias que pagó a las federaciones y dirigentes sobornos para adjudicarse derechos de televisión de diferentes torneos, fue considerado responsable de los delitos de asociación ilícita, conspiración de fraude y conspiración de lavado de dinero.

Como se mantuvo en suelo estadounidense bajo la denominación de testigo protegido luego de declararse culpable en 2015, Burzaco pudo librarse de caer a la cárcel según se pudo conocer este viernes luego de una audiencia de más de una hora donde se leyó la sentencia.

La jueza Pamela Chen le regresó su pasaporte y lo multó con 100 dólares por cada uno de estos cargos por los que fue imputado. Fue su premio después de ser considerado el “testigo estrella”.

¿Por qué Alejandro Burzaco se libró de la cárcel?

Alejandro Burzaco, después que explotó el FIFA Gate en 2015, escapó a Italia hasta que decidió entregarse. Según medios norteamericanos, el empresario argentino fue el testigo protegido que más antecedentes ha entregado respecto a los sobornos y movimientos de dinero ilegales en el organismo rector del fútbol internacional.

Además, en una acción que otros detenidos e inculpados no han hecho, Burzaco devolvió 20 millones de dólares. Y no es lo único, pues sus declaraciones fueron claves para sentenciar a los dirigentes Juan Ángel Napout de Paraguay y Jose María Marín de Brasil, así como también al ex ejecutivo de Fox Sports, Hernán López.