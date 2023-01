Testigo del FIFA Gate aseguró que Harold Mayne-Nicholls nunca recibió coimas

21 de Enero de 2023

Alejandro Burzaco, ex presidente de Torneos, afirmó que el dirigente chileno fue uno de los pocos que no recibió sobornos por la venta de derechos para retransmisión de los mundiales.

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, habría sido uno de los pocos dirigentes de la Conmebol y Concacaf que no habrían recibido coimas en el marco del llamado caso FIFA Gate, el que tiene como investigado al también ex mandamás del fútbol chileno, Sergio Jadue.

El también ex vicepresidente Blanco y Negro fue mencionado por el argentino Alejandro Burzaco, ex presidente y ex director ejecutivo de la empresa Torneos, como uno de los pocos directivos que no obtuvo sobornos.

De acuerdo a lo publicado por Clarín, el trasandino se declaró culpable por corrupción, transformándose en “soplón” del resto de los dirigentes entregando valiosa información al FBI. Por ejemplo, el actual testigo de la fiscalía de Nueva York contó cómo se llevaron a cabo las coimas para que Fox Sports se quedara con los derechos de los Mundiales 2018 y 2022 para Estados Unidos.

Burzaco confirmó los sobornos de la empresa T&T Cayman (25% propiedad de Torneos y 75% de Fox Panamerican Sports). Además, detalló que se pagó hasta 2015 entre 30 y 32 millones de dólares en coimas sucesivas a ejecutivos de la Conmebol, para garantizar los derechos televisivos de los torneos regionales, como Copa Libertadores y Copa América.

Los dirigentes que no recibieron sobornos

En su relato a las autoridades estadounidenses, el testigo mencionó que el fallecido presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, fue clave en la negociación al prometer que si FOX ponía sobre la mesa 400 millones de dólares, el contrato sería para ellos.

Posteriormente, Burzaco manifestó que “los únicos que no recibieron coimas fueron el chileno Harold Mayne-Nicholls y el uruguayo Sebastián Bauzá”.

La declaración viene a confirmar los antecedentes conocidos sobre el caso, que eximen de cualquier participación al periodista antofagastino, quien presidió la ANFP entre 2007 y 2011.