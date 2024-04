Justicia decreta la prisión preventiva del alcalde de Rancagua por delitos de corrupción

10 de Abril de 2024

La Fiscalía de O'Higgins acusa a Godoy de realizar una serie de compras vía trato directo, en representación de la municipalidad, con personas cercanas a él.

Compartir

El Juzgado de Garantía de Rancagua ordenó que Juan Ramón Godoy (ex PS), alcalde de Rancagua, cumpla prisión preventiva tras ser formalizado por cuatro delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

La Fiscalía de O’Higgins acusa a Godoy de realizar una serie de compras vía trato directo, en representación de la municipalidad, con personas cercanas a él, donde destaca el hermano de uno de sus asesores.

De esta forma ayudaba financieramente con recursos municipales a las empresas de su círculo de conocidos.

Junto con ello, el alcalde de Rancagua es sindicado de concretar fiestas con abundante alcohol y donde habría consumo de drogas.

Un empresario gastronómico dio cuenta de estas fiestas a T13, escenario donde se concretaban los acuerdos para conseguir los contratos de trato directo.

“Me pidió ayuda económica el año 2020 para su campaña como alcalde, prometiéndome que me daría muchos negocios una vez que asumiera; pero a la fecha sólo me dio algunos tratos directos y la Corporación Municipal me debe cerca de 100 millones de pesos”, indicó el involucrado.

Sobre las fiestas lideradas por Juan Ramón Godoy, el empresario detalló que “nos juntábamos en mi casa de Alto Lo Castillo, había carne, mucho trago, droga entre cocaína y marihuana. Eran juntas en las que todos consumíamos y tomábamos de lo que había. Recuerdo que nos juntábamos todas las semanas prácticamente”.