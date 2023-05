Las particulares disculpas de Pablo Milad tras filtración: “Le están haciendo un daño al fútbol chileno”

19 de Mayo de 2023

Pablo Milad aseguró que la filtración de conversaciones busca desestabilizar su presidencia al frente de la ANFP.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, salió al paso de los polémicos chats filtrados donde cuestionó la propuesta del Gobierno de impedir el ingreso a los deudores de pensión alimenticia de los estadios, asegurando que su intención era “defender” la iniciativa ante los presidentes de los clubes.

“Lamentablemente, defendiendo la posición de este punto, utilicé a lo mejor un término no adecuado y pido mis disculpas profundas respecto a esto, no fue la intención dañar sensibilidad alguna, sino defender el punto, que es incluirlo en la norma 103″, argumentó el ex intendente del Maule.

Milad dejó en claro que ya conversó sobre esta polémica y pidió disculpas a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, apuntando que su propósito es “mantener con mucha fuerza este trabajo con el directorio y el Gobierno, para seguir fortaleciendo este cambio, con la ley corta con modificaciones administrativa y estructurales dentro de lo que es la seguridad en los estadios“.

“Creo que hay una finalidad de una persona o varias que es desestabilizar el gobierno corporativo, pero no le están haciendo un daño a Pablo Milad, le están haciendo un daño al fútbol chileno, porque dimos pasos agigantados con reuniones y seguimos con ellas por un fin mayor, que es la violencia en los estadios y exterminarla completamente, para que las familias asistan libremente con tranquilidad y seguridad”, sentenció.