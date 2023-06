Nikola Jokic, el serbio que venció su adicción a la Coca Cola para romper récords y dominar la NBA

12 de Junio de 2023

El "Joker" es una de las grandes estrellas de la mejor liga del mundo y está a un triunfo de cumplir su sueño junto a Denver Nuggets. El camino no fue fácil para un balcánico que deleita cada noche.

La mejor liga de básquetbol del mundo puede tener a un nuevo campeón. Este lunes (20:30 horas de Chile), en Denver, los Nuggets reciben al Miami Heat en el quinto juego de las finales de la NBA. En su primera participación definiendo el anillo, la franquicia de Colorado está a un triunfo de certificar que es el mejor equipo de la competencia en la temporada 2022-2023.

Después de que la serie se trasladara 1-1 a Florida, el quinteto liderado por el serbio Nikola Jokic y el canadiense Jamal Murray logró dos victorias consecutivas en la casa del Heat y tiene todo listo para celebrar en su recinto un inédito título. Van por el 4-1 definitivo.

Una de sus grandes ventajas es contar con el europeo en el centro de la pintura. Sus 2,11 metros de altura no le impiden tomar todas las posiciones de la cancha para armar el juego y, como no, ser eficaz en el finiquito. Puede lanzar de tres puntos, de media distancia y bajo el tablero puede ser imparable considerando su buen movimiento de pies. Asistiendo es brillante, tiene un manejo de balón excepcional que le permite adelantarse a las jugadas y ofrecer espectáculo.

Si bien sus movimientos pueden parecer lentos por su envergadura, lo cierto es que en la cancha sus números contrastan esta percepción. Jokic fue elegido el mejor jugador del mundo en 2021 y 2022 (MVP) y a pesar de perderlo este año a manos de Joel Embiid de Philadelphia 76ers, está a una victoria de lograr su sueño.

¿Quién es Nikola Jokic?

Nacido en Sombor, ciudad del norte de Serbia que apenas supera los 50 mil habitantes, Nikola Jokic (19 de febrero de 1995) tiene una historia de vida bastante particular. Su personalidad es totalmente diferente a la de las grandes estrellas de la NBA y los récords que ha impuesto en la postemporada no lo impactan.

Su reacción ha sido mínima después de convertirse en el primer jugador de la historia en superar los 500 puntos, los 250 rebotes y las 150 asistencias en playoffs. También lo fue después de inscribir la marca de más de 30 puntos, más de 20 rebotes y más 10 asistencias en un partido de finales. Lo único que le importa es la franquicia que le abrió las puertas de Estados Unidos en 2014 en el lugar 41 del Draft.

Para dominar la NBA como actualmente lo hace, Jokic debió combatir los problemas de salud que arrastraba su obesidad. Fanático de la Coca Cola (normal), el balcánico debió vencer esta adicción para internarse en la mejor liga del mundo. El atleticismo de los basquetbolistas de este nivel muchas veces supera al talento, por lo que debió trabajar duro para poder combinar ambas virtudes.

“Tuve que cambiar mis hábitos. Me solía beber dos o tres litros de Cola Cola al día y me tomé el último vaso antes de volar hacia Estados Unidos. Mi primer entrenamiento fue duro. Todos mis compañeros de equipo eran más físicos y atléticos que yo, podían machacar como quisieran. Yo me quería ir a casa”, confesó hace un tiempo.

Según nutricionistas, el límite recomendado de cucharaditas de azúcar en un adulto, por día, alcanza las nueve. Una Coca Cola de medio litro, por ejemplo, tiene 13,5, por lo que Jokic estaba fuera de todos los límites así como millones de personas en el planeta. Para su suerte, el de Denver, la NBA y el de todos sus fanáticos, el “Joker” lo entendió a tiempo.