“No creo que llegue…”: Messi les da la peor noticia a sus fanáticos y a los argentinos

13 de Junio de 2023

El astro argentino, nuevo jugador del Inter Miami, entregó una declaración que remece a quienes lo idolatran alrededor del mundo.

El próximo 24 de junio, Lionel Messi cumple 36 años. Si bien ya es un veterano y por primera vez dejó el fútbol europeo para sumarse al proyecto del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, sus fanáticos y los argentinos no se imaginan una selección nacional sin el “10” que los llevó a ganar su tercera Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

El sueño de los hinchas es poder verlo bordeando los 40 años en la próxima cita planetaria de 2026 que organizan los estadounidenses junto a Canadá y México. De hecho, su integración a la liga del gigante norteamericano tiene que ver con potenciar este evento programado para tres años más con un formato diferente al contar por primera vez con 48 participantes.

Pero al parecer, Messi ya no quiere más presiones ni alta competitividad. Si bien está en Asia con su combinado nacional pensando en los amistosos contra Australia e Indonesia del 15 y 19 de junio, el reciente título planetario lo tiene conforme y no se proyecta por muchos años vistiendo la Albiceleste.

“Lo he dicho algunas veces, Qatar fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial”, dijo en entrevista con el medio asiático Titan Sports.

Messi y el Balón de Oro

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que ya jugué mi último Mundial”, complementó el argentino, quien podría volver a ganar el Balón de Oro en competencia con Erling Haaland, noruego goleador del Manchester City, reciente monarca de la Champions League.

“En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí el Balón de Oro. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”, cerró.