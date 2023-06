Lionel Messi confirma que jugará en el Inter Miami de David Beckham: “Quería irme de Europa”

7 de Junio de 2023

Luego de dos años con el Paris Saint Germain (PSG), el argentino contó por qué declinó volver al Barcelona y optó por sumarse a la MLS de Estados Unidos.

Compartir

Lionel Messi completó los dos años de contrato que firmó con el Paris Saint Germain (PSG) y comenzó la búsqueda de un nuevo equipo. Con tres títulos, una sanción disciplinaria interna por viajar sin autorización a Arabia Saudita y las pifias e insultos de los hinchas parisinos en cada intervención, el argentino decidió cambiar de rumbo.

Una de las alternativas era el Barcelona, sin embargo, al no poder cumplir con los requisitos legales para pagar su alto salario, el campeón del mundo eligió otras de las opciones reales que tenía cerca: Inter Miami.

“La Pulga” descartó ofrecimientos millonarios del Medio Oriente para sumarse al equipo propiedad del ex futbolista inglés David Beckham.

Fundado en enero 2018, el club de Florida pretende ser uno de los más fuertes de la Major League Soccer (MLS) y contribuir a la expansión del fútbol en Estados Unidos en la antesala de la Copa Mundial 2026 que este país organiza junto a sus vecinos de Canadá y México.

Por qué eligió Miami por sobre Barcelona

Fue en conversación con Sport y Mundo Deportivo que Lionel Messi entregó sus explicaciones respecto a por qué decidió desechar la oferta del Barcelona.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, dijo el argenitno antes de confirmar su vínculo con los norteamericanos y rechazar ir al Barcelona.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”, reflexionó en torno a la situación económica de su ex club en Cataluña.

Ante esto, esto, explicó Lional Messi, es que “tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

De no aparecer algún inconveniente, Messi debutará con la escuadra rosa en un amistoso contra el Cruz Azul de México programado para el 21 de julio en el DRV PNK Stadium de Miami.