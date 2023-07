VIDEOS – Quién es y qué sintió el hincha que da la vuelta al mundo por besar a Lionel Messi

14 de Julio de 2023

El astro del fútbol internacional, además, fue captado comprando en un supermercado de Miami.

Compartir

Es la imagen que se ha viralizado en las últimas horas. Lionel Messi ya se encuentra en Estados Unidos para disfrutar sus últimos días antes de sumarse a la disciplina del entrenador Gerardo Martino en el Inter Miami. El argentino fue visto en un supermercado y, además, compartió por algunos segundos con un hincha que alcanzó a besarlo en una imagen para la posteridad.

El fanático, vestido con la camiseta de la selección argentina, esperó al rosarino afuera de un restaurante para pedirle una fotografía. Al momento de la selfie, el joven se acercó y besó en la mejilla al nuevo astro de la Major League Soccer (MLS).

“Leo, te amo, te amo hermano, gracias por tanto”, se escucha que el trasandino le dice al astro del fútbol internacional.

Cuando vi a Messi me paralicé, se me puso la piel de gallina. Me nació darle un beso, lo hice sin tratar de invadir su espacio. Se le vio contento, cumplí un sueño”, ha dicho Juan Pablo Fernández luego de su video que se ha vuelto viral.

Este contador público es mendocino, pero lleva años radicado en Florida, Estados Unidos. No pierde la oportunidad de compartir imágenes con los famosos que se topa en Miami, incluidos Ronaldinho, Sergio Agüero, Claudio Caniggia, Maluma, Carlos Tévez y Roberto Carlos.

Messi uno más en Miami

Otra de las primeras anécdotas que ha marcado el paso de Lionel Messi al fútbol estadounidense es el intento que ha demostrado por pasar inadvertido. Fue así como sólo algunos hinchas lo reconocieron mientras hacía las compras en un supermercado.

Junto a esposa e hijos, el “10” de Argentina fue captado llevando un carro y cuidando a los suyos de las cámaras que encendieron al verlo en una faceta inusual para su cartel de estrella.