“El único culpable”, “18 años” y “asesino”: las últimas verdades de Arturo Vidal tras la cirugía

16 de Septiembre de 2023

El referente de Chile confirmó que no estará para los siguientes partidos de la Roja por la lesión que escondió.

Arturo Vidal nuevamente está activo en sus plataformas digitales después de ser sometido a una cirugía en la rodilla derecha por una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que se agravó en el 0-0 contra Colombia. En una de sus primeras intervenciones, el volante de la Roja descartó responsabilidades del técnico Eduardo Berizzo por darle minutos a pesar del problema físico.

“Yo me negué. Siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada y que era un dolorcito. Con la camiseta de Chile y el estadio lleno, es difícil salir por una lesión. Tiene que ser muy grave como la de ahora o habría seguido hasta el final”, explicó el mediocampista que tiene contrato hasta fin de año con Athletico Paranaense de Brasil.

“Siempre escondí el dolor. Todo fue culpa mía, no tiene nada que ver el entrenador. Me molesta que la gente le eche la culpa a él y a los doctores. Yo fui el único culpable de la decisión”, agregó el “King” respecto a la polémica.

“Soy el único culpable. Todos preguntan a cada rato y yo me escondí siempre. Quería jugar, sabía que en algún momento iba a parar. El esfuerzo valió el empate. Tengo que asumir no más. Me preguntaron mil veces y siempre dije que estaba bien… Me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzo a los otros partidos, pero voy a volver con más fuerza“, aseguró Vidal frente a un proceso de recuperación de, al menos, tres meses.

Catalán es un “asesino”

Otro de los temas por los que fue consultado Arturo Vidal en su cuenta de Twitch fue la actuación del defensa Matías Catalán. El jugador de Talleres de Córdoba, nacionalizado, fue una de las gratas sorpresas y unas de las figuras destacables de la selección chilena en el amargo empate sin goles ante Colombia por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Bien Catalán, un perrito. Un asesino. Me alegro que entró bien. Hace tiempo que estaba con nosotros, siempre se vio con esa actitud. Esperamos que siga creciendo”, apuntó el bicampeón de América.

“Es un defensor muy agresivo, contagia y empieza a sumar“, complementó en sus elogios para Catalán.