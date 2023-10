Berizzo explica la ausencia de Claudio Bravo de la Roja: “Nadie está encima del equipo”

10 de Octubre de 2023

Eduardo Berizzo entregó sus razones para justificar la ausencia de Claudio Bravo de la Selección Chilena, de cara a la fecha clasificatoria ante Perú y Venezuela.

El entrenador de la Roja enfrentó los micrófonos, donde se le consultó sobre la situación del arquero de Betis, quien fue reservado pero finalmente no fue convocado.

“Lo de las cartas de reserva es un proceso casi administrativo y automático. De cara al futuro no lo sé (si lo citará), mis decisiones pasan por lo que administro previo a las fechas FIFA, sin enemistad con nadie. No mezclo. Nunca pienso en mí. Nadie está encima del equipo”, puntualizó Berizzo.

En esta línea, el adiestrador recordó que “los arqueros conversan con el entrenador de arqueros, en este caso Roberto Bonano. Es como hablar conmigo, al ser de mi cuerpo técnico. De cara a la fecha FIFA no llamamos previamente a los jugadores. Claudio llamó y manifestó que no quería venir. Habló con nuestro entrenador de arqueros y le manifestó su deseo de descansar”.

Consultado sobre si conversará con Claudio Bravo para intentar limar asperezas, Berizzo aclaró que “yo hablo con los futbolistas cuando llegan aquí. No tengo comunicaciones previas, salvo técnicas. No converso con ellos preguntando si quieren venir. Luego elijo a quién creo. No hablo con ninguno sobre si están disponibles. Él seguirá siendo reservado”.

Junto con ello, ratificó que Matías Zaldivia será parte de la Selección, tras la lesión de Benjamín Kuscevic, indicando que “se lo dije a los muchachos, ellos son la carta de reserva lista. Servirán para nosotros ante cualquier eventualidad. Matías Zaldivia es el reemplazo de Kuscevic. Siempre están listos y nos estamos preparando (para Panamericanos), pero sin dejar de tener claro de que son opción a la adulta”.