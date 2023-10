Claudio Bravo se resigna a no volver a la Roja: “Cuando el rendimiento no significa nada, poco puedes hacer”

14 de Octubre de 2023

Claudio Bravo mostró su resignación respecto a una eventual vuelta a la Selección Chilena, luego de no ser considerado, otra vez, por Eduardo Berizzo para la fecha doble clasificatoria, donde la Roja se enfrenta a Perú y Venezuela.

En entrevista con Onda Cero de España, el arquero del Betis reconoció que es lejano su retorno a la Selección, apuntando que “cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”.

“Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección”, agregó.

Sin embargo, Claudio Bravo dejó en claro que “si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple”.

En esta línea, Bravo espera que la Roja pueda salir adelante, ya que “hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un Mundial”.