VIDEOS – Nadador canadiense viralizado en Tik Tok se despide de Chile: “Soy Y la queso y me encanta”

Fue tal la notoriedad que alcanzó Hattie en nuestro país, que incluso se sumó a la tradición de mandar saludos a las alianzas de colegio.

Bryden Hattie, nadador canadiense que participó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que alcanzó notoriedad en su Tik Tok, se despidió de Chile tras finalizar su participación en la disciplina.

Fue tal la repercusión que alcanzó Hattie, que compartió una serie de videos en lugares tan disímiles como la Villa Panamericana, el Metro o la locomoción colectiva, que incluso fue entrevistado por la señal oficial de Panam Sport.

De hecho Hattie fue bautizado como “Y la queso” por sus seguidores chilenos, quienes incluso le pidieron los tradicionales saludos de alianza.

Y bueno, nuestro gay icon favorito de los panamericanos alcanzó la fama máxima en nuestro país: MANDÓ UN SALUDO DE ALIANZA JAJAJA



“Lo que más me ha gustado de Chile por ahora es la gente. He estado posteando en TikTok y soy conocido como ‘Y la queso’ o algo así. Y eso me encanta”, indicó el nadador canadiense.

El clavadista apuntó además que disfrutó “caminar por el Metro y ver a toda la gente es muy entretenido. También me encanta la Villa, es muy cómoda y la comida es excelente, como mucha pasta, lo que es beneficioso. Y la piscina está muy bien, estoy muy agradecido por eso. ¡Y las montañas! Cada vez que salgo de la piscina y veo que el sol se está poniendo, es una escena perfecta con las montañas ahí”.

Al finalizar, el nadador hizo un gesto de agradecimiento al público chileno.